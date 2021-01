Stock Car na Band aberta já conta com duas cotas de transmissão

A Band segue com seu projeto Stock Car a toda velocidade. Nesta segunda-feira (11), a emissora anunciou que já vendeu duas cotas de patrocínio das exibições ao vivo que fará de todas as etapas da temporada 2021 da principal categoria da América do Sul. As marcas Claro e BR Distribuidora assinarão as transmissões, cujos direitos foram adquiridos em novembro pelo canal, além de outros conteúdos previstos no acordo. A expectativa é que toda a comercialização seja fechada bem antes do início do torneio, marcado para o dia 28 de março.

“Essa rápida negociação das cotas mostra que estávamos certos em apostar em uma longa parceria com a Stock Car e sinaliza que o mercado comprovou a importância e o tamanho do produto comercialmente”, destaca Denis Gavazzi, Diretor de Esportes do Grupo Bandeirantes, lembrando que o contrato é de cinco anos, com opção de renovação pelo mesmo período.

“Acredito que as marcas perceberam o potencial enorme de crescimento dessa parceria, que vai popularizar ainda mais o esporte e colocá-lo na casa de todos os brasileiros de forma democrática e constante. Dentro e fora da pista, a Stock Car vive um grande momento”, completa Fernando Julianelli, VP Comercial e de Marketing da Stock Car, referindo-se também à performance da Stock como evento esportivo. Em 2020, a categoria teve 13 vencedores em 18 largadas e decidiu o título somente na última etapa entre nada menos que onze pilotos.

Agilidade – No processo de apresentação do novo pacote ao mercado, a Band tem sido ágil. Já em dezembro, o canal contratou Reginaldo Leme, jornalista que é referência na cobertura de automobilismo, além de ter exibido a grande final da temporada 2020. “A transmissão da última etapa nos deu a convicção de que o ‘produto Stock Car’ é fortíssimo no mercado”, reforça Gavazzi. “Basta andar pelos boxes para ver que existe uma quantidade gigante de grandes empresas no evento. E estas empresas terão mais visibilidade na Band em 2021 com todas as etapas transmitidas ao vivo. Além das cotas de patrocínio, estamos trabalhando ações customizadas para as marcas que poderão estar no pacote Stock não só nas transmissões, como em outros segmentos da nossa programação”, detalha o Diretor de Esportes da emissora.