Stock Car: os outros heróis de 2022

Com 15 vencedores diferentes em 24 corridas, a temporada 2022 da Stock Car Pro Series já faz parte da história. No dia 11 de dezembro, Interlagos viu a coroação de Rubens Barrichello como bicampeão da categoria na esteira de uma dramática Super Final BRB. A decisão do título no ‘templo do automobilismo’ foi o desfecho com chave de ouro de um campeonato que trouxe à tona grandes nomes, consagrou seis novos vencedores de corrida e entregou marcas impressionantes. Confira algumas delas a seguir, com informações levantadas também pela AudaceTech Racing Manager.

O maior vencedor

Tricampeão da Stock Car, Ricardo Maurício repetiu uma façanha que já havia alcançado no ano passado e fechou a temporada como o piloto com mais vitórias em 2022. O paulista da Eurofarma-RC cruzou a linha de chegada na frente em cinco oportunidades. Maurício chegou a 35 vitórias na categoria — ficando a apenas duas de igualar Cacá Bueno e Thiago Camilo, os maiores vencedores em atividade.

1º – Ricardo Maurício, 5 vitórias

2º – Rubens Barrichello, 3

3º – Matías Rossi, 2

4º – Gabriel Casagrande, 2

5º – Nelson Piquet Jr., 2

Quem mais liderou

Ele, de novo. Ricardo Maurício liderou o maior número de voltas em 2022. O tricampeão esteve na ponta em um total de 64 giros, contra 42 do bicampeão Rubens Barrichello. Destaque da nova geração, Bruno Baptista esteve à frente de 32 voltas. Nada menos que 27 pilotos lideraram ao menos uma volta no campeonato. Confira:

1º – Ricardo Maurício, 64 voltas

2º – Rubens Barrichello, 42

3º – Gabriel Casagrande, 39

4º – Daniel Serra, 35

5º – Bruno Baptista, 32

Quem mais largou na frente

Eis uma das estatísticas mais apertadas da temporada e que traz, novamente, Ricardo Maurício na frente. Desta vez, em liderança compartilhada com Gabriel Casagrande. Além de ser uma conquista especial, a definição do pole position rende ao dono da posição de honra o Troféu Pole Position Snapdragon – e dois pontos a mais na tabela.

1º – Ricardo Maurício e Gabriel Casagrande, 2 poles *

2º – Rubens Barrichello, Ricardo Zonta, César Ramos, Bruno Baptista, Daniel Serra, Felipe Lapenna, Felipe Baptista e Marcos Gomes, 1

*Não são consideradas poles quando um piloto larga na frente na Corrida 2 em razão da regra do grid invertido.

Quem mais ultrapassou

Durante boa parte da temporada, Tony Kanaan foi o piloto que despontou na liderança do ranking de ultrapassagens da Stock Car. Lenda da Fórmula Indy e vencedor das 500 Milhas de Indianápolis em 2013, o piloto da Full Time Bassani/Texaco Racing registrou 443 ultrapassagens, enquanto Gaetano Di Mauro foi o segundo no quesito, com 382.

1º – Tony Kanaan, média de 19,26 manobras *

2º – Gaetano Di Mauro, 16,60

3º – Cacá Bueno, 16,04

4º – Ricardo Zonta, 15,73

5º – Matías Rossi, 15,47

* Computadas também ultrapassagens nos pit-stops.

O mais veloz

Um primeiro semestre difícil tirou de Ricardo Maurício as chances de chegar ao fim da temporada lutando pelo título. Mas os números reforçam que o ‘Ligeirinho’ foi um dos grandes nomes do ano. Outra marca liderada pelo tricampeão é a de voltas mais rápidas: cinco no total. O feito em cada etapa rende ao piloto o Troféu Volta Mais Rápida Motorola.

1º – Ricardo Maurício, 5 voltas mais rápidas

2º – Ricardo Zonta, 4

3º – César Ramos, 3

4º – Matías Rossi, 2

5º – Rubens Barrichello, Gabriel Casagrande, Daniel Serra, Felipe Baptista, Diego Nunes, Guilherme Salas, Albert Costa, Denis Navarro, Marcos Gomes, Allam Khodair

O mais eficiente

Rubens Barrichello proporcionou algumas das performances mais notáveis neste ano. Em três etapas de 2022, Rubinho faturou o Troféu Claro 5G Man of the Race, destinado ao maior pontuador daquele evento. O ápice aconteceu em Goiânia, onde o bicampeão brilhou com uma jornada perfeita: pole position e vitória nas duas corridas da etapa disputada em março, rendendo 100% dos 56 pontos em disputa.

1º – Rubens Barrichello (Goiânia, etapa 2), 56 pontos (100%)

2º – Rubens Barrichello (Santa Cruz do Sul, etapa 9), 50 pontos (89,2%)

3º – Gaetano Di Mauro (Velopark, etapa 6), 47 pontos (83,92%)

4º – Ricardo Maurício (Galeão, etapa 3); Rubens Barrichello (Velocitta, etapa 4); Ricardo Zonta (Goiânia, etapa 10), 46 pontos (82,14%)

5º – Gabriel Casagrande (Velopark, etapa 5), 45 pontos, (80,35%)

Novos vencedores

Com seis novos vencedores consagrados nesta temporada, a Stock Car chegou a um número emblemático: ao todo, desde o ano do seu nascimento, em 1979, a categoria teve 75 pilotos diferentes no topo do pódio. O 75º foi justamente o mais jovem da temporada: Felipe Baptista (KTF), 19 anos, foi o melhor na Corrida 1 da etapa de encerramento. Outro jovem que brilhou foi Enzo Elias (Shell V-Power), que venceu a segunda prova da Corrida de Duplas aos 20 anos de idade. Matías Rossi, Gaetano Di Mauro, Felipe Lapenna e Cesar Ramos completam a lista.

“Matías Messi”

Matías Rossi tornou-se o estrangeiro mais bem-sucedido da história da categoria. O argentino venceu pela primeira vez na Stock Car em maio, no Velocitta, e repetiu a façanha diante de uma multidão em Interlagos, em julho, consolidando uma grande temporada com o Toyota Corolla #117 da A.Mattheis Vogel. Assim como foi o caso de Lionel Messi no futebol, para Matías Rossi só falta o título para a consagração total na Stock Car.

Mulheres

Elas estão em toda parte atuando com competência, e a Stock espera ter uma piloto no grid o quanto antes – Alô, Bia Figueiredo! Na engenharia, Rachel Loh contribuiu muito para a primeira vitória de Cesar Ramos e Erika Prado se destaca cada vez mais na Cavaleiro. Mas 2022 foi o ano no qual a liderança de Babi Rodrigues levou a Hot Car à aguardada vitória da primeira equipe chefiada por uma mulher. Um feito histórico.

Equipes na chegada

Três times terminaram o ano disputando o título de pilotos. E isso não é para qualquer um. Há quem diga que a Stock Car chega a ser mais competitiva dentro do box do que na pista. Estas foram as finalistas:

Full Time Sports: No meio da temporada era difícil apostar em um novo título para Rubens Barrichello. Mas o time comandado por Maurício Ferreira e Eduardo Bassani mostrou uma força de recuperação incrível, que resultou na tomada da liderança e conquista do campeonato de pilotos nos momentos finais da temporada.

Eurofarma-RC: Com Daniel Serra, o time chefiado por Rosinei “Meinha” Campos esteve na batalha pela taça até a última corrida do campeonato e, somando os esforços de Ricardo Maurício, a Eurofarma-RC faturou seis vitórias, três poles e 14 pódios. A grande jornada valeu, pela 11ª vez, o título de campeã entre as equipes.

A.Mattheis Vogel: A união vencedora entre Andreas Mattheis e Mauro Vogel resultou em um dos times mais fortes do grid. Depois da glória alcançada com Gabriel Casagrande no ano passado, nesta temporada a equipe localizada em Petrópolis (RJ) conseguiu o feito de levar seus dois pilotos como candidatos ao título na Super Final BRB. Casagrande e Matías Rossi faturaram duas vitórias cada e estiveram na maior parte do calendário entre os protagonistas. No fim, o título entre as equipes escapou por apenas 40 pontos.

O regulamento

A Stock Car coroou um total de 15 vencedores diferentes nas 24 corridas desta temporada – ou praticamente um a cada dois pilotos do grid. Seis deles subiram ao topo do pódio pela primeira vez na categoria. O classificatório chegou a ter 22 carros em menos de meio segundo e 30 em menos de um segundo na 11ª etapa, em Goiânia. Campeão, o modelo Toyota Corolla venceu dez provas. Seu concorrente, Chevrolet Cruze, triunfou em 14 corridas, praticamente dividindo as vitórias colocadas em jogo. Ao todo 27 pilotos ocuparam a liderança de uma corrida na Stock Car 2022.

Fonte:site oficial stock car