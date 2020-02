Streaming é o setor do entretenimento que mais cresce no Brasil e no mundo

Dica da Semana: “La La Land”

“La La Land” é um musical sobre o amor, os sonhos e a realidade da vida

Em 2017, “La La Land” entrou para a seleta lista dos filmes com o número recorde de 14 indicações ao Oscar, junto com “Titanic” e “A Malvada”.

Apesar de não ter recebido a estatueta por Melhor Filme, a produção foi a mais premiada da noite, tendo ganhado seis categorias, incluindo Melhor Atriz (Emma Stone) e Melhor Trilha Sonora.

Embora tenha sido lançado em 2017, o filme, na verdade, já tinha sido idealizado por Damien Chazelle (diretor do longa) seis anos antes, porém tirar a ideia do papel foi muito difícil, uma vez que nenhum estúdio queria investir em um musical, gênero visto como datado e destinado ao fracasso.

Terceiro filme que Ryan Gosling e Emma Stone protagonizam juntos, “La La Land” acompanha a história de Mia (Stone), uma aspirante a atriz que trabalha como garçonete quando não está prestando audições para papéis que nunca consegue, e Sebastian (Gosling), um talentoso pianista cujo sonho é abrir o seu próprio bar e casa de jazz mas que, enquanto isso, se apresenta em eventos e casas de shows sem muito sucesso – afinal, o público deseja algo mais moderno, algo que Sebastian se recusa a performar.

Com Los Angeles de pano de fundo e uma excelente trilha sonora, os dois personagens buscam oportunidades para suas carreiras de modo a realizarem seus sonhos.

Na primeira vez em que se encontram, Mia e Sebastian não se dão muito bem, porém o destino dos dois estava interligado e, ao se reencontrarem, os dois acabam se apaixonando perdidamente.

Através de canções e coreografias, o espectador acompanha o casal em suas brigas e reconciliações de uma forma muito envolvente e apaixonante. Disponível na Netflix e no YouTube, “La La Land” é um muito mais do que um simples musical, é um filme sobre sentimentos e sonhos que soube aproveitar das liberdades do gênero para criar uma obra artística singular no cinema atual.

Link para o trailer de “La La Land”: https://youtu.be/0KpWc-cwQtY

Nem tudo é o que parece ser

Uma criação de Alison Brie e Jeff Baena, “Entre Realidades” é a nova produção da Netflix que entrará para o catálogo dia 7 de fevereiro

A nova produção original da Netflix, “Entre Realidades”, é uma adaptação da peça criada por Jeff Baena e Alison Brie (a personagem Ruth Wilder de “Glow” e Trudy Campbell de “Mad Men”).

O primeiro também ficou responsável pela direção do filme, que tem 104 minutos de duração. Já a atriz interpreta Sarah, a personagem principal da trama e uma mulher extremamente tímida e educada.

“Entre realidades” é um drama psicológico que mistura diversos gêneros, conseguindo ser engraçado, triste e assustador ao mesmo tempo. Apesar de ter tido sua primeira exibição no Festival Cinematográfico de Sundance, a sua estreia oficial na Netflix está marcada para o dia 7 de fevereiro.

O filme gira em torno e Sarah, uma mulher tímida que trabalha em uma loja de artesanatos. Sem muitos amigos, as interações sociais da protagonista se resumem, basicamente, a conversas educadas com sua colega de quarto Nikki (Debby Ryan) e sua parceira de trabalho (Molly Shannon).

A vida de Sarah consiste em passar os dias trabalhando, ir visitar seu antigo cavalo no estábulo e assistir seu programa favorito de televisão.

Por isso, quando o aniversário de Sarah chega, Nikki decide convidar o colega de quarto de seu namorado (Darren) para a casa das duas, na esperança que os dois se deem bem.

Quando as coisas parecem melhorar para a protagonista, que estava se divertindo no início de seu interesse amoroso com Darren, o filme toma um rumo inesperado.

Sarah começa a ter alucinações, sonhos estranhos e apresentar um comportamento quase que sonâmbulo, o que a faz parecer maluca para os olhos dos outros.

Inconformada com a possibilidade de um diagnóstico de doença mental (uma patologia que está presente em seu histórico familiar), Sarah começa a acreditar que todos esses acontecimentos bizarros que vem protagonizando, na verdade, fazem parte de algo muito maior, com implicações sobrenaturais.

Link para o trailer de “Entre Realidades”: https://youtu.be/WO_W4xHAYLI

Problemas no paraíso

Sequência de “Para Todos os Garotos que Já Amei” introduz um novo interesse amoroso para Lara Jean

Inspirado no livro homônimo de Jenny Han, o filme “Para Todos os Garotos que já Amei” chegou à Netflix em agosto de 2018 e se tornou um fenômeno imediato na internet.

A comédia romântica acompanha a trajetória de Lara Jean Covey (Lana Condor), uma adolescente que adora clichês e histórias de amor.

Apesar de fantasiar constantemente sobre o relacionamento perfeito, não possui a menor experiência na área e, toda vez que se encontra atraída por um garoto, prefere escrever uma carta de amor e guardá-la ao invés de confrontar seus sentimentos.

No entanto, tudo muda quando as cartas são misteriosamente enviadas, o que coloca Lara Jean em uma situação constrangedora com Josh (Israel Broussard), seu amigo de longa data e namorado de Margot (Janel Parrish), sua irmã mais velha. Assim, quando Peter Kavinsky (Noah Centineo) propõe um namoro falso para deixar sua ex com ciúmes, a garota concorda sem vacilar.

Após o sucesso do primeiro filme, a Netflix anunciou que a sequência intitulada: “Para Todos os Garotos que já Amei: P.S. Ainda Amo Você” será lançada dia 12 de fevereiro.

Depois de declararem seus sentimentos um pelo outro, Lara Jean e Peter finalmente são um casal de verdade.

O relacionamento dos dois segue forte e todas as emoções que acompanham os momentos inéditos que sempre sonhou a deixam extasiada.

Porém, como nada é perfeito, a constante presença da ex-namorada de Peter começa a incomodar Lara Jean. Além disso, ao se voluntariar em uma casa de repouso a adolescente, é surpreendida pela presença de John Ambrose (Jordan Fisher), outra vítima das cartas que revela ter sido apaixonado por ela.

Assim, dividida entre seus sentimentos por John e Peter, Lara Jean começa a perceber que o amor não é tão simples como retratado nos livros.

Link para o trailer de “Para Todos os Garotos que já Amei: P.S. Ainda Amo Você”: https://youtu.be/LIU4xb61PHc

