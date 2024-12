“Sua Melhor Versão”: Hospital São Francisco de Mogi Guaçu terá tarde de palestra e cuidados dedicada ao público feminino nesta sexta (6)

O evento é gratuito com inscrições antecipadas

Nesta sexta-feira, 6 de dezembro, o Hospital São Francisco de Mogi Guaçu terá uma tarde dedicada à saúde e cuidados do público feminino de toda a região. O evento “Sua Melhor Versão” será conduzido pelo ginecologista do HSF, Dr Henrique Cassiano, que também vai abordar temas como imagem corporal, gestão do tempo, técnicas de organização e planejamento financeiro. O encontro é gratuito e terá início às 14h30 no auditório do HSF. Para participar, as interessadas devem fazer inscrição antecipadamente por WhatsApp: (19) 99938-4563.