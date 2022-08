Sub-16 estreia com vitória na série prata da Liga Metropolitana de Basquete

A equipe masculina sub-16 de basquetebol de Mogi Guaçu estreou com vitória por 66 a 47 (34 a 21) sobre Indaiatuba na série prata da Liga Metropolitana de Basquete (LMB). No jogo que aconteceu na manhã do último sábado, 13 de agosto, na casa do adversário, o armador João Pedro e o lateral Daniel Vicente foram os destaques do time guaçuano, com 31 e 24 pontos, respectivamente.

O confronto pela série prata marcou o início da 2ª fase da competição em chave formada pelos terceiros e quartos colocados dos três grupos da 1ª fase da Liga Metropolitana de Basquete. O elenco guaçuano que pertence a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) encara no próximo desafio o Tênis Clube de Campinas, no dia 3 de setembro, um sábado, também em confronto em campo oponente.

“Na primeira fase o torneio foi disputado em turno único entre as equipes em seus grupos, sendo que as duas melhores de cada grupo se classificaram para a disputa da série ouro, enquanto que as classificadas entre terceiro e quarto lugares para a série prata e as demais em quinto e sexto lugares para a série bronze”, explicou o técnico da equipe sub-16, Rafael Cipolli.

A Liga Metropolitana de Basquete criada em 2007 tem como objetivo fomentar a prática do basquetebol na região Metropolitana de Campinas. “Além de promover uma grande adesão de atletas praticantes da modalidade, também proporciona o esporte para todos”, disse o técnico da sub-16, Rafael Cipolli.

A LMB promove ainda as competições das categorias masculinas sub-11, 12, 13, 14, 16, 18, 21 e adulta, além das categorias femininas sub-13, 15, 17 e adulta.