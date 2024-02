Sucesso de solidariedade e renda, Carnartur arrecada mais de R$ 300 mil para entidades

Valores brutos superaram em muito a edição de 2023, onde a arrecadação alcançou R$ 124 mil

Durante os cinco dias do Carnartur 2024, o espírito festivo encheu as ruas de Artur Nogueira com alegria e solidariedade. Este ano, as entidades municipais foram brindadas com um aumento exponencial nas arrecadações, ultrapassando todas as expectativas anteriores.

Com vendas que totalizaram mais R$ 300 mil, os valores brutos superaram em muito a edição de 2023, onde a arrecadação alcançou R$ 124 mil.

Esse aumento impressionante representa um crescimento de mais de 140% em relação ao ano anterior, evidenciando o apoio constante da população às entidades beneficentes locais.

Ao todo, sete entidades foram beneficiadas pelo Carnartur, entre elas a Assistência aos Idosos Desamparados (Aidan), a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), o Grupo de Assistência Social (Sasan), o Lar Renascer, Paróquia Santa Rita de Cássia, o Projeto Judô Esporte Social e a Cruz de Malta.

O prefeito Lucas Sia (PSD) expressou gratidão aos foliões e à solidariedade demonstrada por todos os envolvidos. “O Carnaval é mais que folia, é um momento de união e generosidade. Além de proporcionar diversão, o Carnartur é uma fonte vital de geração de renda para nossos comerciantes, feirantes e ambulantes, além de fornecer apoio crucial às entidades beneficentes que fazem um trabalho tão importante em nossa comunidade”, ressaltou o prefeito.

LEVANTAMENTO POR ENTIDADE

Sasan: R$ 45.187,00

Aidan: R$ 53.071,65

Projeto Judô Esporte Social: R$ 28.375,00

Apae: R$ 78.157,00

Lar Renascer: R$ 10.234,00

Cruz de Malta: R$ 53.465,00

Paróquia Santa Rita de Cássia: R$ 35.328,79

O valor bruto total arrecadado alcançou a marca de R$ 303.818,44.

É importante ressaltar que todas as entidades participantes foram devidamente cadastradas, regularizadas e autorizadas pela Prefeitura nogueirense para montarem suas barracas durante o evento.

Não foram realizados editais ou licitações, uma vez que o Poder Executivo Municipal optou por não exigir contrapartidas, garantindo que o valor arrecadado fosse repassado na íntegra para cada associação.