Sucesso e Inspiração: Palestra de Eduardo Brambilla lota Teatro Municipal de Jaguariúna

Reportagem: Susi Baião

Fotos: Susi Baião

A palestra do jornalista e apresentador da EPTV, Eduardo Brambilla, promovido pela Associação Comercial Local (ACIJ), na noite dessa quarta-feira (8), no Teatro Municipal Dona Zenaide em Jaguariúna, foi sucesso absoluto de público.

A casa lotada testemunhou a palestra inspirada do renomado jornalista e especialista em comunicação, cujo tema foi “Seu negócio tem valor”.

Eduardo Brambilla, conhecido por sua longa trajetória como jornalista e apresentador da EPTV, uma das maiores emissoras de televisão da região de Campinas, revela sua sabedoria e visão sobre o mundo dos negócios. Com uma vasta experiência em comunicação e um profundo conhecimento do cenário empresarial, o palestrante cativou com suas experiências pessoais e profissionais que moldaram sua compreensão do tema.

O evento, que teve o intuito de explorar a importância do valor em cada empreendimento, não apenas impactou positivamente o mundo dos negócios, mas também ressoou na economia local. A plateia atenta teve a oportunidade de mergulhar nas reflexões de Brambilla sobre como o reconhecimento do valor pode transformar não apenas a dinâmica empresarial, pessoal, mas também contribuir para o desenvolvimento econômico da região.

Durante a palestra, o jornalista a abordou temas relevantes, sobre estratégias de negócios, desafios superados e lições aprendidas ao longo de sua carreira. O evento não se limitou a uma simples exposição de ideias, mas também permitiu que o público interagisse, fazendo perguntas que foram facilmente respondidas, enriquecendo ainda mais a experiência.

A presença massiva no Teatro Municipal reflete o interesse e a valorização da comunidade empresarial de Jaguariúna em busca de conhecimento e inspiração. A ACIJ, ao promover esse evento, reforça seu compromisso em fornecer oportunidades de aprendizado e networking para os empreendedores locais.