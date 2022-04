Suicídio na comunidade LGBTQIAP+ é tema de encontro entre estudantes e profissionais da saúde

Evento online trata da importância da prevenção e posvenção

Acontece online no próximo sábado, dia 23, o 7º Encontro de Sensibilização às Práticas Clínicas LGBTQIAP+ com objetivo de falar sobre a importância da prevenção e posvenção ao suicídio para estudantes e profissionais da saúde em geral.

Organizado pela Rainbow Psicologia, o evento traz temas importantes sobre acolhimento e acompanhamento. Entre os assuntos que serão abordados estão o desenvolvimento e a utilização da comunicação de forma neutra e inclusiva, a história da militância LGBT+ no Brasil e no mundo e a importância dela nas práticas clínicas psicológicas, as dúvidas mais comuns sobre gênero e sexualidade, além de demandas clínicas recorrentes no atendimento a pessoas LGBT’s, como atendimento de pessoas trans em processo de hormonização e transição de gênero e o conceito de LGBTFobia internalizada.

O encontro terá mediação de Hamilton Kida, psícólogo e fundador da Rainbow Psicologia, primeira empresa no Brasil a reunir profissionais de psicologia com foco em atendimento à comunidade LGBTQIAP+, e Moana Ahary, psicóloga e pesquisadora no Instituto Vita Alere de Prevenção e Posvenção do Suicídio.

Quem quiser participar do evento virtual pode se inscrever até sexta-feira, dia 22, por meio do site da Rainbow (www.rainbowpsicologia.com.br/encontro/), mediante ao pagamento de uma taxa de R$ 150 para profissionais e R$ 100 estudantes da saúde.