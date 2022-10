Superlógica anuncia parceria com Warburg Pincus para programa de formação de profissionais de tecnologia

Empresa de Campinas (SP) participa de Iniciativa que oferecerá mais de 5000 bolsas de estudo para curso gratuito ministrado pela edtech DIO

A Superlógica, em parceria com a Warburg Pincus, uma das maiores gestoras globais de private equity, anuncia o lançamento do Cloud Fullstack Bootcamp Warburg Pincus, um programa de capacitação para profissionais da área de tecnologia. O curso, que também envolverá outras cinco companhias que fazem parte do portfólio de investimentos do fundo norte americano, terá uma trilha composta por módulos em JavaScript, Angular, Java, Spring Framework, banco de dados e Cloud Computer AWS ministrada de forma online e gratuita pela edtech DIO, maior comunidade educacional da América Latina sobre desenvolvimento de software. Ao todo, serão oferecidas pelo menos 5.000 bolsas integrais para os inscritos.

“A Superlógica tem como um de seus principais focos o investimento na formação e capacitação de profissionais de tecnologia para que estejam aptos a contribuir ativamente para o crescimento e aperfeiçoamento contínuo de nossa oferta de valor a administradoras de condomínios de todo o Brasil”, afirma Carlos Cêra, CEO da Superlógica. “A demanda por desenvolvedores competentes é latente. Por isso, players de nosso porte têm o compromisso de apoiar este movimento de forma a garantir a expansão sustentável de nosso ecossistema e a atração dos melhores talentos para atender nossos clientes”, completa.

Além da Superlógica, Sólides, Blu, Take Blip, America Net e Eleva participam do programa. Juntas, essas empresas empregam cerca de 20 mil profissionais, com destaque para o número de colaboradores nos times de tecnologia.

O programa de formação desenvolvido pela DIO terá oito módulos, 12 mentorias exclusivas realizadas ao vivo, desafios de desenvolvimento de código e de seu uso em projetos.

As inscrições para participar do Cloud Fullstack Bootcamp – Warburg Pincus estão abertas e vão até 4 de novembro. Devem ser realizadas exclusivamente na plataforma da DIO. Clique aqui para ser direcionado.

Sobre a Superlógica – A Superlógica é uma plataforma financeira e tecnológica para administradoras de condomínios e imobiliárias. Localizada na cidade de Campinas, a companhia, que conta com mais de mil funcionários, transacionou R$19,8 bi em 2021 e tem como principal produto uma plataforma completa de gestão para condomínios e imobiliárias. Com ela, além da gestão administrativa do condomínio e de imobiliárias, é possível que o cliente contrate serviços de pagamento, conta digital, emissão de boletos e crédito. Em 2019, a empresa se uniu com seu maior competidor na cidade do Rio de Janeiro, a Base Software. Em 2020, recebeu um aporte de R$ 300 milhões para expansão de seus produtos e serviços. O investimento foi feito pelo Warburg Pincus, fundo norte americano de private equity. Em 2021, o Grupo se uniu a Ahreas, a Arbo e a First Control, consolidando assim, presença em todo o território nacional e atuação em 50% do mercado brasilieiro endereçável.

Sobre a Warburg Pincus – Warburg Pincus LLC é líder global de private equity focada em investimentos de alto crescimento. A empresa tem mais de US$ 85 bilhões em ativos sob gestão. O portfólio atual de mais 250 empresas é altamente diversificado por estágio, setor e geografia. A Warburg Pincus é um sócio experiente para equipes de gestão que buscam construir empresas sustentáveis. Fundada em 1966, a Warburg Pincus levantou 21 fundos de private equity e 2 fundos imobiliários, que investiram mais de US$ 106 bilhões em mais de 1.000 empresas em mais de 40 países. A empresa está sediada em Nova York com escritórios em Amsterdã, Pequim, Berlim, Hong Kong, Houston, Londres, Luxemburgo, Mumbai, Maurício, São Francisco, São Paulo, Xangai e Cingapura.