Sustentabilidade está presente nos processos da Águas de Holambra

O conceito de sustentabilidade surgiu em 1992, quando a ONU

(Organização das Nações Unidas) colocou-o oficialmente na agenda

global. E sustentabilidade nada mais é do que a busca pelo equilíbrio

entre o suprimento das necessidades humanas e a preservação dos

recursos naturais, não comprometendo as próximas gerações.

“Uma empresa sustentável é aquela que utiliza seus recursos com

responsabilidade, investe no bem-estar do planeta e busca que todos os

envolvidos em seus processos sejam tratados de maneira justa”, explica o

gerente de Operações da Águas de Holambra, Rodrigo Leitão.

Quando falamos de universalização do saneamento, estamos falando

também de sustentabilidade, pois levar água potável à população

holambrense têm impacto extremamente positivo na vida das pessoas.

A melhoria da qualidade de vida da população e a preocupação com o

meio ambiente fazem parte do DNA da Águas de Holambra, herdado da

holding Aegea Saneamento, o maior grupo privado do setor de saneamento

do país do qual a Concessionária faz parte. Além de abastecer a

cidade com água de qualidade, a Águas de Holambra contribui para o

desenvolvimento do município.

Mas a Concessionária não para por aí. Por meio da área de

Responsabilidade Social, desenvolve programas e projetos que mobilizam

grande parte da população de Holambra, entre eles os voltados às

práticas ambientais. “Promovemos, ao longo do ano, diversas atividades.

Estamos em fase de distribuir coletores de óleo de cozinha usado,

dentro do Programa De Olho no Óleo”, afirma o analista de

Responsabilidade Social da Águas de Holambra, Gabriel Bertolo. O

objetivo é conscientizar a população para o descarte correto do óleo

de cozinha usado.

Ao longo do ano, a Concessionária também promove, por meio de

parcerias, o plantio de mudas, especialmente em regiões de mata ciliar,

justamente para contribuir com a preservação de rios, córregos e

ribeirões.

MATA CILIAR

A palavra ‘ciliar’ provém de cílio, no plural – cílios, que são os

pelos existentes nas pálpebras que tem como função a proteção dos

olhos. O mesmo conceito vale para os corpos d’água, ou seja, as

árvores e a vegetação nas margens dos cursos d’água servem para

protegê-los. Então, a mata ciliar é composta pela vegetação

presente nas margens dos corpos hídricos.

Além das inúmeras funções da mata ciliar, destaca-se a filtragem das

águas de chuvas e enxurradas, que permite menor velocidade do fluxo de

água pelo solo, menor taxa de erosão, maior retenção de nutrientes

pelas plantas e solo, maior acúmulo de água no lençol freático,

maior taxa de liberação de umidade; maior absorção e fixação de

dióxido de carbono; e manutenção da quantidade e da qualidade das

águas que chegam aos corpos hídricos.

Além desses importantes fatores, a mata ciliar é primordial para a

biodiversidade de espécies aquáticas, regulando o índice de

luminosidade, composição química e temperatura da água. É

igualmente importante para as espécies terrestres por atuar como

corredores ecológicos, garantindo possibilidade de deslocamento para

alimentação e reprodução.

Ude Valentini

Comunicação / Resp. Social

+55 19 97407-1056

Rua Treze de Maio, 1816

CEP 13.419-270 – Alto

Piracicaba/SP

http://www.aegea.com.br [1]