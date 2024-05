TÁ CHEGANDO A HORA, HOLAMBRA! Uma Festa do Trabalhador Imperdível!

A contagem regressiva está chegando ao fim e os preparativos para a Festa do Trabalhador em Holambra estão a todo vapor! É hora de chamar os amigos e familiares e se preparar para um fim de semana repleto de música e diversão.

Na sexta-feira, prepare-se para uma noite emocionante dedicada à música Gospel, com uma apresentação especial de Gabriel Guedes. E para abrir essa noite de celebração, a talentosa Talita Martins promete encantar o público com sua voz e presença de palco.

E as surpresas não param por aí! No sábado, o palco da Rua Coberta será invadido pelo autêntico “Boteco do Bruto” com Edu Ramos, garantindo uma atmosfera animada e descontraída para todos os presentes. E para coroar a noite, a estrela Yasmin Santos tomará o palco, trazendo consigo todo o seu talento e carisma. Yasmin, que já emplacou sucessos na trilha sonora da novela “Pantanal”, é conhecida por suas performances arrebatadoras e já dividiu o palco com alguns dos maiores nomes da música brasileira, como Marília Mendonça, Henrique & Juliano e Leonardo.

Com entrada gratuita, esta é uma oportunidade única de vivenciar momentos inesquecíveis ao lado de grandes artistas. Então não perca tempo, convide os amigos, prepare-se para dançar e cantar, e junte-se a nós neste fim de semana de festa e celebração em Holambra. Só vem!