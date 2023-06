TAÇA EPTV DE FUTSAL 2023

Atenção torcida coelhense!

A Prefeitura de Engenheiro Coelho, por meio da Secretaria de Esportes, informa que o próximo jogo da Seleção de Futsal do município será na segunda-feira, 12 de junho, contra a equipe de Campinas no Ginásio Mário Covas – Toca do Coelho, pela Taça EPTV, às 20h45.

Você está preparada para mais essa adrenalina?

Essa partida entre Engenheiro Coelho e Campinas é o último confronto da segunda fase do torneio. É um jogo para cumprir tabela, pois os dois times já estão classificados para as quartas de final.

Porém, no confronto de segunda-feira, vai ser decido quem será o líder do grupo na próxima fase. Atualmente as duas equipes somam 6 pontos.

Vale ressaltar que nas quartas de final, quem perder estará eliminado da competição.

Agora estamos em direção as quartas de final, vamos para cima!