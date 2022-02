Tarifa de água e esgoto de Holambra é reajustada

As tarifas de água e esgoto sofreram reajuste de 12,9% em Holambra. O valor entra em vigor no mês de março para todas as categorias e faixas de consumo.

O reajuste foi publicado pela Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (ARES-PCJ).

Foram consideradas a Lei Federal nº11.445, de 05/01/2007, o Decreto Federal nº7.217, de 21/06/2010, a Lei Municipal nº857/2015, e o pedido de reajuste da concessionária Águas de Holambra SPE Ltda., responsável pelo abastecimento de água tratada e esgotamento sanitário do município.

Além da tarifa de água e esgoto, também foram reajustados os valores dos demais serviços praticados pela concessionária em 17,89%. Neste reajuste, estão as tarifas de ligação de água, desligamento, religação, mudança de cavalete, regularização de cavalete, ligação de esgoto, fornecimento de diretrizes, reparo de calçada, multa por violação de lacre e multa por ligação irregular/adulteração de hidrômetro.

O documento com as especificações de cada tarifa e valores finais pode ser acessado por meio do site da Águas de Holambra.