Tatiele de Carvalho parte para sua nona São Silvestre

Grande nome do atletismo brasileiro por duas vezes nos últimos oito anos ao ser a brasileira mais bem colocada na corrida de São Silvestre, Tatiele de Carvalho parte para tentar seu primeiro pódio na mais tradicional prova de rua do país, que será disputada no próximo dia 31, na capital paulista.

Contando com o patrocínio da Sicredi, Tatiele de Carvalho é uma das principais fundistas do país e foi a melhor atleta brasileira por duas vezes nos anos de 2012 e 2016.

Participando da São Silvestre desde 2009, em apenas dois anos a atleta deixou de correr, tendo conquistado a sexta colocação em 2012 e sendo a sétima colocada em 2016.

Desta vez a fundista parte em busca de seu primeiro pódio ao tentar ficar entre as cinco primeiras colocadas. “A São Silvestre é uma prova especial e todo mundo se prepara muito para entrar forte e comigo não está sendo diferente. Estou muito bem fisicamente e vou para tentar um lugar no pódio”, afirmou esperançosa.

