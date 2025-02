Taurus Festival de Assadores e Churrasqueiros volta a Amparo com Bar nas Alturas e Open Bar

Evento gastronômico mais badalado do Estado de São Paulo acontece nos dias 8 e 9 de fevereiro, sábado e domingo, das 11h às 22h, na Praça Pádua Salles, no centro, com entrada gratuita; ingressos para área VIP já podem ser comprados antecipadamente de forma online

Que tal tomar uma cerveja bem gelada a 45 metros do chão? O Bar nas Alturas oferece uma vista privilegiada lá do alto de tudo acontece na festa. Ou ainda curtir o evento na área VIP, próxima ao palco, com serviço completo de Open Bar? Estas são apenas duas das novidades da temporada 2025 do Taurus – Festival de Assadores e Churrasqueiros BBQ –, que volta a Amparo-SP no segundo final de semana de fevereiro.

O mais importante e charmoso evento do estilo “churrasco a céu aberto” do Estado de São Paulo acontece nos dias 8 e 9 de fevereiro (sábado e domingo), das 11h às 22h, na Praça Pádua Salles, na antiga Estação da Mogiana, no Centro. Amparo fica a 68 km de Campinas e a 126 km de São Paulo no chamado polo turístico Circuito das Águas Paulista. O festival tem entrada gratuita.

FESTIVAL DIFERENCIADO PARA TODA FAMÍLIA

O Taurus – Festival de Assadores e Churrasqueiros BBQ – tem como principal característica a qualidade e diversidade da gastronomia preparada por 10 dos principais chefs do circuito BBQ. Além disso, os diferentes estilos e sabores de cervejas e chopes e a eclética programação de shows fazem com que a festa do churrasco seja ideal para uma grande confraternização de famílias e amigos.

O evento recebe os fãs mirins com um amplo espaço kids, repleto de brinquedos que proporcionam muita alegria e diversão para crianças e adultos. O festival também é pet friendly, portanto os animais de estimação são muito bem-vindos. Em 2025, o Taurus Festival inaugura a “Praça Pet”, um cantinho exclusivo, onde cãozinho estará ao lado do dono em todos os momentos da festa.

“Voltamos a Amparo com uma infraestrutura ainda maior e com muitas novidades. Nossa área VIP, com Open Bar, oferece conforto e bem-estar ao público. Temos ainda o Bar nas Alturas, uma experiência única que ficará eternizada na lembrança das pessoas, além de espaços kids e pet e a presença dos principais assadores do circuito BBB. Amparo e toda a região terão a chance de curtir um fim de semana de ótima gastronomia, variedade de cervejas artesanais e muita música em um ambiente familiar e seguro”, diz o responsável pela organização do Festival Taurus, Túlio Henrique Waetge, proprietário da WB Produções & Promoções, empresa referência na organização de eventos, festas corporativas, feiras e festivais.

ÁREA VIP COM OPEN BAR ESTREIA NO TAURUS AMPARO

Amparo, no interior de São Paulo, é a cidade escolhida pela empresa WB, que promove o Taurus – Festival de Assadores e Churrasqueiros BBQ –, para estrear a inédita área VIP, com open bar. O espaço estará aberto exclusivamente no sábado (8), das 12h às 20h. Serão oito horas de entretenimento em um espaço único e destinado para apenas 100 pessoas.

O primeiro lote de ingressos já está disponível de forma antecipada com preço promocional de R$ 100, mais taxa de conveniência. Depois, os valores serão reajustados para R$ 120 (2º lote) e R$ 140 (3º lote). As pessoas têm direito a cerveja, gin tônica, refrigerante e água à vontade. O consumo deve ser feito apenas no espaço VIP. É bom correr e ficar de olho nas mudanças de lote. As entradas podem ser adquiridas pelo link https://www.icones.com.br/evento/947317-taurus-festival

BAR NAS ALTURAS: A FESTA VISTA DE CIMA

Outra novidade na programação do Taurus – Festival de Assadores & Churrasqueiros BBQ –, em Amparo, é o ousado Bar nas Alturas, que proporciona momentos inesquecíveis de lazer e entretenimento.

Uma verdadeira aventura.

A estrutura é suspensa a 45 metros de altura. Lá o público terá uma visão completa do ambiente da festa, paisagens, e quem sabe até o pôr do sol de Amparo, degustando aquela cerveja gelada. No sábado, dia 8 de fevereiro, a atração será gratuita para as primeiras 84 pessoas, com atendimento por ordem de chegada.

A promoção começa às 12h e se estende até as 14h. Depois disso, o ingresso individual sai por R$ 50, com direito ao copo oficial do festival, duas cervejas, refrigerantes ou água. A experiência única tem duração de 20 minutos. O Bar nas Alturas obedece a todos os protocolos de segurança e é recomendado para pessoas a partir de 10 anos de idade.



NOVO CARDÁPIO TAURUS É BRASA, FUMAÇA E SABOR

Quem passar pela Praça Pádua Salles, em Amparo, poderá degustar uma variedade incrível de pratos, acompanhamentos, lanches e porções ao longo dos dois dias e noites do festival. Os fãs do churrasco terão à disposição um cardápio especial assinado por 10 assadores e churrasqueiros de sucesso, cada qual com sua peculiaridade de cortes e maneiras de preparar a carne, seja na brasa, bafo, fogo de chão, na parrilla ou pitsmoker.

Entre os destaques, a festa do churrasco traz saborosos e incrementados hambúrgueres, a famosa costela preparada no fogo de chão, além de cortes especiais, como picanha, ancho, tibone e brisket, além de costelinha suína e linguiça, tudo com deliciosos acompanhamentos. Entre os mais pedidos aparecem ainda joelho de porco, o tradicional torresmo de rolo e muito mais.

Para harmonizar com a gastronomia nada melhor que as cervejas artesanais de diferentes estilos e sabores. O evento ainda traz opções de doces. O público também tem a oportunidade de visitar a exposição de acessórios para churrasco e outros produtos.

SHOWS EMBALAM ARENA TAURUS

Para agitar a arena do Taurus Festival, em Amparo-SP, cinco shows prometem embalar a Praça Pádua Salles, sendo dois no sábado (8) e outros três no domingo (9). No primeiro dia de evento os destaques são Main Station, às 15h, e o grupo Monallizza, com o Tributo Tim Maia, a partir das 19h.

Para fechar o festival no domingo (9), César Cândido sobe ao palco às 12h. Já às 15h, a arena Taurus recebe Urbanus, com o Tributo Barão Vermelho e Legião Urbana. E tem mais. A festa do churrasco termina com Hollywood Way, a partir das 19h.

SERVIÇO

Taurus Festival de Assadores & Churrasqueiros BBQ

Local: Praça Pádua Salles

Endereço: Antiga Estação da Mogiana, Centro, Amparo-SP

Dias: 8 e 9 de fevereiro, sábado e domingo

Horário: 11h às 22h

Entrada: Gratuita

Estrutura: Bar nas Alturas, área VIP com Open Bar, espaço kids, praça de alimentação, praça pet, espaço com expositores, shows, evento pet friendly

Ingressos para Open Bar: https://ingressos.biz/taurusamparo

Organização: WB Produções

Informações: (19) 9.9494-2787

Redes sociais: Instagram – @taurus_festival e fb/taurusfestival

Apoio: Lindoya Verão, Aji-Sal, Ibiobi Smart Club, Sabor das Índias, Embalixo, Tudo em Neon, Audace, Castelo, Gin BË Passion, Cia. dos Pães

Fique atento: Não é permitido o uso de coolers por tratar-se de um evento particular

PROGRAMAÇÃO DE SHOWS

Sábado, dia 8 de fevereiro

15h: Main Station

19h: Monallizza – Tributo Tim Maia

Domingo, dia 9 de fevereiro

12h: César Cândido

15h: Urbanus – Tributo Barão Vermelho e Legião Urbana

19h: Hollywood Way

ESTAÇÕES DE ASSADORES E CARDÁPIO

ESTAÇÃO 01 – BURGER (CHEF/ASSADOR ROBSON CAPELL

Pão, Burger bovino 180g, tomatinhos confitados, queijo derretido, molho pesto de castanhas.

Pão, Burger Angus 180g, crocantes de presunto parma e cream cheese.

Pão, Burger Angus 180g, tomate, alface e queijo.

Pão, Burger Angus 180g, tomate, alface, queijo e bacon

Pão, 2 Burgers Angus 180g, tomate, alface, queijo e bacon

ACRÉSCIMO: Fritas ou onion rings

Porção de Fritas

Porção de Fritas c/ Cheddar

Porção de Fritas com cheddar e Bacon

ESTAÇÃO 02 – BURGER ( ASSADOR PAULINHO_FUMAÇA DE CHEF )

Pão, Burger de cordeiro 150g, queijo, geleia de açaí e salada de rúcula.

Pão, Burger suíno 150g, queijo derretido e vinagrete de amora.

Pão, Burger 180g e queijo

Pão, Burger 180g, tomate, rúcula e queijo

Pão, Burger 180g, tomate, rúcula, queijo e bacon

Pão, Burger 180g, tomate, rúcula, queijo, ovo e bacon

Adicional: Fritas ou onion rings

Porção de Fritas

Porção de Fritas c/ Cheddar

Porção de Fritas com cheddar e Bacon

ESTAÇÃO 03 – SMASH e PORÇÔES KIDS

Pão, Smash – Burger 90g e queijo

Pão, Smash Bacon – Burger 90g, queijo e bacon

Pão, Smash Salada – Burger 90g, queijo e alface

Pão, Smash duplo – 2 Burgers 90g, queijo, bacon e alface

Adicional de Fritas – $

Porção de Fritas

Porção de Fritas c/ Cheddar

Porção de Fritas com cheddar e Bacon

Salgados

ESTAÇÃO 04 – STEAKS (ASSADOR ALEMÂO _ ESTALAR DO FOGO )

Proteínas: Picanha, Ancho, Tibone, Costelinha suína e Linguiça

Porções: (Escolher a proteína ) + linguiça, legumes na brasa ou Fritas

Combo 1 – (Escolher 2 proteínas ) + linguiça, Legumes na brasa ou Fritas

Combo 2 – (Escolher 3 proteínas ) + linguiça, Legumes na brasa ou Fritas

Provoleta, tomate cereja e chimichurri

Prato: (Proteína a sua escolha ) + linguiça, legumes na brasa ou fritas, farofa, salada de rúcula c/ balsâmico de framboesa

Pratos Picanha:

Picanha em tiras (150g ), queijo derretido, arroz e fritas ( Prato Individual ).

Picanha em bife (450g ), queijo derretido, arroz e fritas ( Prato Família).

Sanduíche de picanha com geleia de pimenta biquinho e queijo derretido + fritas

Porção:

Picanha em tiras + pão de alho ou fritas

Abacaxi grelhado, com raspas de limão, bêbado na cachaça e espuma de iogurte grego com açúcar de baunilha

ESTAÇÃO 05 – INNATURA (CHEF/ ASSADORA PATRICIA SALLY)

Burger de shimeji, queijo, mix de folhas e balsâmico de framboesa

Pupunha na brasa com shimeji salteados no shoyu, abacaxi e gergelim

Caponata (berinjela, cebola, pimentão vermelho e amarelo e azeitona), pão árabe ou francês

Espetinho de tofu com abobrinha e molho pesto + Mix de folhas verdes, tomate cereja, cebola roxa, gergelim e molho ceasar

Salada: Mix de folhas verdes, tomate cereja, cebola roxa, gergelim e molho ceasar

ESTAÇÃO 06 – COSTELA FOGO DE CHÃO E PORCO NO CRUCIFIXO (ASSADOR PAULO MARQUES)

Costela fogo de chão

Porção – Costela, linguiça, farofa e vinagrete de cebola roxa

Super Combo: Costela, Porco, Linguiça e Fritas

Sanduíche de costela, pão francês queijo, chimichurri, e fritas

Prato – Costela, arroz branco, Linguiça, farofa e fritas

ESTAÇÃO 07 – TORRESMO DE ROLO E PICANHA SUÍNA (Chef Dindo)

Porção: Picanha suína com abacaxi

Prato – Picanha suína com abacaxi, arroz branco, mandioca frita, vinagrete de cebola roxa e chutney de abacaxi c/ pimenta

Torresmo de Rolo

Porção: Torresmo de Rolo, Mandioca frita e linguiça defumada

Prato: Torresmo de Rolo, Arroz branco, mandioca frita, vinagrete de cebola roxa e chutney de abacaxi c/ pimenta)

Porção – Porco na Brasa, linguiça, farofa e vinagrete e Geléia de cupuaçu/ açaí / ou morango ( Escolha a sua )

Prato – Porco na Brasa, arroz branco, farofa, vinagrete, linguiça e fritas

ESTAÇÃO 8 – DEFUMADOS (ASSADOR JOÃO CECCATO _ CLUBE DA BRASA )

Brisket, Cupim, Costela Bovina e Costelinha Suína

Combo 1: Escolha 2 proteínas + Fritas

Combo 2 – Escolha 3 proteínas + fritas

Tacos de cupim ou costela bovina, chutney abacaxi c/ pimenta e jalapeño picles.

Costelinha suína com barbecue de açaí

Prato: (Escolha proteína ) c/ barbecue

Arroz branco, coleslaw e fritas

Sanduíches de costelinha ou Brisket com cream cheese e cebola crispy.

ESTAÇÃO 9 – ESPETOS e JOELHO DE PORCO (ASSADOR FELIPE AYUB 518 ESPETARIA)

Pratos:

Picanha em tiras (150g ), queijo derretido, arroz e fritas ( Prato Individual ).

Picanha em bife (450g ), queijo derretido, arroz e fritas ( Prato Família ).

Sanduíche de picanha com geleia de pimenta biquinho e queijo derretido + fritas

Porção:

Picanha em tiras + pão de alho ou fritas

Espetos:

Carne, Frango, kafta, Linguiça e Queijo coalho

Combo 1: 2 Espetos (Escolha o seu )

Combo 2: 3 Espetos (Escolha o seu )

Romeu e Julieta (Queijo coalho com goiabada )

Prato: Arroz branco, farofa e vinagrete de cebola roxa e balsâmico de amora)

ESTAÇÃO 10 – MORTADELA E LINGUIÇAS ESPECIAIS AURORA ( CHEF/ ASSADORA PAMELA CRIVELARO )

Sanduíche de mortadela estilo mercadão, tomate e mostarda de maracujá

Bruscheta de mortadela com ovo de codorna estalado e parmesão e Bruscheta Italiana

Croqueta de mortadela na farinha panko.

Carpaccio de mortadela com alcaparras e mostarda

Linguiça caracol com queijo e pimenta Biquinho

Linguiças recheadas e torradas com patê de pimenta biquinho.

ALA DOS DOCES

– Churros das Meninas

– Pomar Açaí

EXPOSIÇÃO E VENDA DE PRODUTOS VARIADOS