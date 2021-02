Taxa de letalidade por Covid em Jaguariúna é quase metade da registrada no Estado

A taxa de letalidade por Covid-19 em Jaguariúna é quase a metade da registrada em todo o Estado de São Paulo. Também é menor que a taxa do Brasil e uma das oito menores da RMC (Região Metropolitana de Campinas), formada por 20 municípios. Segundo o boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira, dia 26 de janeiro, pela Secretaria Municipal de Saúde, a taxa de letalidade pelo coronavírus em Jaguariúna é de 1,7%. Já a taxa do País é de 2,45% e, a do Estado, de 3%.

O coeficiente de letalidade – expresso em percentagem – é a proporção entre o número de mortes por uma doença e o número total de doentes que sofrem dessa enfermidade.No caso da Covid-19, Jaguariúna registrava ao final da tarde desta terça um total de 2.363 registros confirmados da doença, com 41 mortes (1,7%). O percentual vem caindo nas últimas semanas. No início deste mês, a taxa de letalidade na cidade era de 1,96%.

O boletim também registra um total de 1.754 pessoas curadas da doença, outros 5.296 casos descartados e 244 casos suspeitos, à espera dos resultados dos exames. O boletim epidemiológico de Jaguariúna é atualizado e divulgado diariamente nas redes sociais e website da Prefeitura.

Segundo a secretária de Saúde de Jaguariúina, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão, o baixo índice de letalidade do município é fruto das ações de enfrentamento ao coronavírus adotadas pela Administração desde o início da pandemia, em março do ano passado.

As ações do nosso plano de enfrentamento à Covid, como a garantia de leitos, diagnóstico precoce, a Unidade de Campanha, que centraliza os casos, a assistência ao paciente crítico, com leitos de UTI, enfim, o conjunto de todas essas ações possibilitou termos uma das menores taxas de letalidade da região e do País”, disse a secretária.

Apesar de a taxa de letalidade ser proporcionalmente menor em Jaguariúna, em relação a outras cidades, a Secretaria de Saúde alerta para a necessidade de a população manter as medidas de distanciamento social e higiene, com a utilização de máscaras e álcool em gel, entre outras.

AÇÕES DE JAGUARIÚNA CONTRA A COVID

– Criação do Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao Covid-19

– Contratação de novos funcionários para a Saúde (médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e motoristas)

– Higienização da cidade com amônia quaternária

– Criação de canal exclusivo para tirar dúvidas sobre o coronavírus via WhatsApp (19) 99714-7119

– Criação de hotsite exclusivo com informações sobre a Covid-19: https://jaguariuna.sp.gov.br/coronavirus/

– Criação do “Vacinômetro”

– Aumento do número de leitos hospitalares

– Criação da Unidade de Campanha exclusiva para pacientes Covid-19 e com síndromes gripais

– Criação de 8 leitos de UTI no Hospital Municipal

– Realização de barreiras sanitárias com aferição de temperatura

– Vacinação em sistema drive-thru

– Aumento de 10 para 30 respiradores