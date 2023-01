Teatro: Campanha de Popularização tem nova programação de hoje a domingo

A Campanha de Popularização do Teatro em Campinas de 2023, realizada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT), retoma nesta quinta-feira, dia 19 de janeiro a programação. Até 5 de fevereiro, as apresentações no Teatro Municipal “José de Castro Mendes” oferecem espetáculos para todos os públicos a preços acessíveis, para incentivar a ida ao teatro como uma opção para os passeios de férias.

https://www.instagram.com/p/CnSWkkGptqm/?utm_source=ig_web_copy_link . O valor dos ingressos, por espetáculo, é de R$ 20,00 a entrada inteira e, R$10,00 a meia-entrada, antecipados, e com apresentação de flyer digital, que pode ser acessado em

A Campanha de Popularização do Teatro em Campinas tem como objetivo promover o acesso da população aos teatros municipais; divulgar as produções culturais da cidade; criar alternativas para janeiro e fevereiro, considerados meses de baixa temporada teatral; democratizar a participação de grupos teatrais e garantir o alinhamento da gestão do agendamento de uso às diretrizes e objetivos da Política Municipal de Cultura.

Há espetáculos todas as sextas, sábados e domingos, com teatro infantil na matinê e teatro adulto à noite com grande variedade de estilos e de produtores. “Os preços são acessíveis e será uma ótima oportunidade para todo mundo ir ao teatro, se divertir e levar toda a família”, diz o diretor de Cultura da SMCT, Gabriel Rapassi, convidando a população a participar da programação.

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo recebeu 42 inscrições de produções e foram selecionadas 20 delas, sendo a metade delas voltadas ao público infantil. A Campanha de Popularização do Teatro 2023 oferece espetáculos de Teatro Profissional Adulto e Infantil; Teatro Amador Adulto e Infantil; Teatro Estudantil Adulto e Infantil.

https://portalcultura.campinas.sp.gov.br/campanha-popularizacao-do-teatro-campinas-2023 . A programação da Campanha de Popularização do Teatro 2023 está disponível no Portal da Cultura, acessível em

Confira as apresentações Campanha de Popularização do Teatro 2023 de Campinas a partir desta quinta-feira:

19 de janeiro – quinta-feira

“Um Dia Eu Sonhei”

Produtor: Mário Antonio de Lima Neto

Horário: 20h

Classificação: livre

Duração: 90 minutos

Gênero: teatro adulto monologo, drama e comédia

21 de janeiro – sábado

“Destroca”

Produtor: Miguel Damha (Cia dos Náufragos)

Horário: 15h

Classificação: livre

Duração: 60 minutos

Gênero: teatro infantil comédia musical

21 de janeiro – sábado

“A Margem”

Produtor: Maíra Fortes Prates

Horário: 20h

Classificação: 14 anos

Duração: 45 minutos

Gênero: drama

22 de janeiro – domingo

“Utopia S. A.”

Produtor: Fântaso Produções Artisticas

Horário: 15h

Classificação: livre

Duração: 60 minutos

Gênero: teatro infanto juvenil

22 de janeiro – domingo

“Morte e Vida Severina um Novo Olhar”

Produtor: José Luciano Fernandes

Horário: 19h

Classificação: livre

Duração: 70 minutos

Gênero: drama

27 de janeiro – sexta-feira

“Refúgio”

Produtor: Alexandre Bueno Biondi

Horário: 20h00

Classificação: 16 anos

Duração: 110 minutos

Gênero: adulto – drama romântico

28 de janeiro – sábado

“Rio que passa lá”

Produtor: Tipo Produções de Espetáculos Teatrais e Musicais

Horário: 15h00

Classificação: a partir de 7 anos

Duração: 55 minutos

Gênero: teatro musical infantil

28 de janeiro – sábado

“Segredos Sussurrados ao Silencio da Chuva”

Produtor: Alexandre Bueno Biondi

Horário: 20h

Classificação: 18 anos

Duração: 75 minutos

Gênero: drama musical

29 de janeiro – domingo

“Rio que passa lá”

Produtor: Tipo Produções De Espetáculos Teatrais E Musicais

Horário: 15h

Classificação: a partir de 7 anos

Duração: 55 minutos

Gênero: teatro musical infantil

29 de janeiro – domingo

“Colagens de uma Ditadura – Nunca Mais”

Produtor: Jose Luciano Fernandes

Horário: 19h

Classificação: 14 anos

Duração: 70 minutos

Gênero: drama

2 de fevereiro – quinta-feira

“A Gosto”

Produtor: Cássio Aparecido Borges Pessoa

Horário: 20h

Classificação: 16 anos

Duração: 60 minutos

Gênero: Teatro Adulto Drama

3 de fevereiro – sexta-feira

“Andêmos”

Produtor: Anderson Zotesso Rodrigues

Horário: 20h

Classificação: livre

Duração: 65 minutos

Gênero: drama musical

4 de fevereiro – sábado

“Gato Andorinha – Um Musical em Retalhos”

Produtor: Alexandre Bueno Biondi

Horário: 15h

Classificação: livre

Duração: 75 minutos

Gênero: teatro musical infantil

4 de fevereiro – sábado

“O Ponto Alto da Festa”

Horário: 20h

Produtor: Foco Arte e Cultura Ltda Me

Duração: 70 minutos

Gênero: comédia

5 de fevereiro – domingo

“Gato Andorinha – Um Musical em Retalhos”

Produtor: Alexandre Bueno Biondi

Horário: 15h

Classificação: livre

Duração: 75 minutos

Gênero: teatro musical infantil

5 de fevereiro – domingo

“O Ponto Alto da Festa”

Produtor: Foco Arte e Cultura Ltda Me.

Horário: 19h

Classificação: livre, porém não é um espetáculo infantil

Duração: 70 minutos

Gênero: comédia

Serviço:

Campanha de Popularização do Teatro 2023

Até dia 5 de fevereiro

Valores dos ingressos: R$ 20,00 – Inteira; R$ 10,00 – Meia, antecipados e com apresentação de flyer digital

Vendas pelo site: https://teatrocastromendes.com.br/

Abertura da bilheteria física do teatro: sempre de quarta a domingo, 16h às 21h, ou 1h antes, quando for espetáculo infantil

Local: Teatro Municipal “José de Castro Mendes”, na Rua Conselheiro Gomide, 62, Vila Industrial, Campinas