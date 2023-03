Teatro Castro Mendes recebe espetáculo “Aladdin” em sessão única na quinta

Um tapete que voa; o ‘Mundo Ideal’ que é cantado como uma doce lembrança de infância nos corações de muitos Aladdins e Jasmines; dezenas de pessoas cantando e dançando simultaneamente no palco e, claro, um gênio da lâmpada capaz de realizar alguns dos seus maiores desejos… É com estes ingredientes mágicos do ‘felizes para sempre’ que a Companhia CCEM de Teatro Musical anuncia a apresentação única de “Aladdin – O Diamante Bruto” na próxima quinta-feira, dia 30 de março, no Teatro Municipal Castro Mendes, em Campinas.

Produzida de forma independente, a montagem tem classificação livre, duração de duas horas e é separada em dois atos, com intervalo de 15 minutos entre um e outro. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente com desconto pelo site do Teatro Castro Mendes ou na bilheteria física do local.

O espetáculo musical “Aladdin – O Diamante Bruto” é uma livre adaptação inspirada no hit da Broadway (EUA) em uma produção inédita da Companhia CCEM de Teatro Musical, que realiza suas atividades na cidade há oito anos. Ganhando novas músicas e novos personagens, o espetáculo é composto por um elenco de mais de 25 pessoas cantando, dançando e atuando no palco em uma apresentação recheada de efeitos visuais.

Além dos conhecidos personagens principais Aladdin, Jasmine e o gênio da lâmpada, o público ainda pode contar com a presença de muita dança, movimentos acrobáticos e um tapete voador que a diretora garante: “podem esperar, porque ele voa mesmo!”.

Sobre a Companhia

Nos últimos anos, a Companhia CCEM de Teatro Musical tem trazido para Campinas um pouco da magia da Broadway com seus espetáculos 100% ao vivo, com bailarinos, atores e cantores, além da banda.

Além do clássico Aladdin, já passaram pelo palco do Teatro Castro Mendes as montagens de “Hairspray”, “Show da Broadway” e “Rei Leão”.

Serviço:

Espetáculo “Aladdin – O Diamante Bruto”

Companhia CCEM de Teatro Musical

Data: 30/03, quinta-feira, às 20h

Local: Teatro Municipal Castro Mendes

Endereço: Rua Conselheiro Gomide, 62, Vila Industrial, Campinas

Ingressos: R$ 40,00 (antecipado); R$ 70,00 (inteira) ou R$ 35,00 (meia)

https://teatrocastromendes.com.br/ Vendas pela bilheteria física no local ou pelo site

Classificação: Livre