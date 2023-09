Teatro Castro Mendes recebe espetáculo de arte drag “Sereia sem Mar”

Crédito: Divulgação

Apresentação será na quinta-feira 5 de outubro, às 20h30; ingressos à venda

O espetáculo “Sereia Sem Mar” exibe a figura mitológica da Sereia e convida a todos para um mergulho num universo de encanto e magia. A apresentação será no dia 5 de outubro, às 20h30, no Teatro Municipal Castro Mendes. Ingressos estão à venda no site do teatro https://teatrocastromendes.com.br/evento/sereia_sem_mar_arte_drag_teatro_municipal_jose_de_castro_mendes_48477

A direção e produção do espetáculo é de Jaque Ramirez. O show drag exibe um aquário onde a Sereia Ela, aprisionada em um aquário, realiza seus feitiços com os quais criará um mundo aquático e seus seres marinhos encantados: uma água-viva, uma arraia, uma lesma marinha, um peixe, um golfinho e um polvo formam o corpo de baile, seus títeres.

De repente, é fisgada por um anzol que a retira de sua redoma. Em um número de mágica, sua cauda de peixe-mulher se transforma em pernas habilidosas. Agora, com seu canto hipnótico, ela se revela uma bruxa do mar, com face monstruosa e dentes pontiagudos. Para vingar-se da exibição de sua figura em um aquário de circo, Ela enfeitiça os visitantes a fim de roubar-lhes a alma.

Serviço

Sereia Sem Mar

Data: 05/10 (quinta-feira)

Horário: 20h30

Local: Teatro Municipal José de Castro Mendes

Classificação: Livre

Ingressos: https://teatrocastromendes.com.br/evento/sereia_sem_mar_arte_drag_teatro_municipal_jose_de_castro_mendes_48477

R$ 25 antecipados e meia entrada

R$ 50 na porta (inteira)