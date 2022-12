TEATRO DE HOLAMBRA RECEBE RECITAL DE PIANO E CANTO NESTA QUINTA

Com o apoio da Prefeitura, o Teatro Municipal de Holambra sedia nesta quinta-feira, 8 de dezembro, o “Recital de Fim de Ano” dos alunos do músico e professor Gabriel Francis, proprietário do estúdio Nascer do Som, também no município. As apresentações, de cerca de 20 alunos, acontecem a partir das 19h.

No reportório, clássicos dos maiores pianistas da história, como Beethoven, Frédéric Chopin e Mozart. Além de músicas da atualidade, desde infantis, música popular brasileira, até o pop internacional, pagode e adoração.

Segundo o professor essa é a terceira vez que o Teatro recebe o projeto, “Gostaria muito de agradecer a Prefeitura, em nome do prefeito Fernando Capato e da Alessandra Caratti pelo carinho e atenção, o recital é uma forma de os alunos interagirem com o público, alguns até mesmo pela primeira vez e também como uma forma de mostrar aos pais, familiares e amigos os estudos realizados durante o semestre,” disse.

As aulas oferecidas são piano, teclado, canto e acordeon e realizadas em dois locais e também em plataforma online. Em Holambra, os encontros acontecem no estúdio localizado na Rua Madressilva, 129, no bairro Jardim das Tulipas e em Santo Antônio de Posse, no bairro Jardim Progresso, residência de Gabriel. O contato pode ser feito através do telefone e também via whatsapp (19) 99809-0730.

O estúdio

O Nascer do Som em Holambra foi inaugurado em julho de 2015, com a proposta de atender músicos de toda região de Campinas e conta com uma ótima estrutura de áudio/vídeo, onde já passaram nomes como Hugo e Tiago, Althair e Alexandre, entre outros, com equipamentos de última geração e dezenas de trabalhos desenvolvidos nos últimos anos.

A música

Gabriel Francis, é Pianista Erudito/Popular com formação musical pela UNICAMP. Atualmente trabalha como produtor musical em seu estúdio com a produção musical e vídeos para diversos artistas e estilos. Gabriel também é compositor, com composições instrumentais pra piano, como canções em inglês, acordeonista e professor de música. Atualmente, trabalha com mais de 20 alunos da região.