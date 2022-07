Teatro Oficina do Estudante apresenta clássicos infantis a partir de quarta-feira e stand-ups no fim de semana

Releituras de peças infantis serão apresentadas no período da tarde, entre elas, “Chapeuzinho vermelho”, “Alice no País das Maravilhas”, “O mágico de Oz”, “A pequena sereia”, “Os três porquinhos” e “João e o pé de feijão”, além do “Gato Galáctico show”. Para os adultos, tem stand-ups de Jonathan Nemer, Renato Albani e Jhordan Matheus. Os ingressos podem ser adquiridos no site www.ingressodigital.com. Informações pelo telefone: 3294-3166.

O espetáculo inspirado na obra de Charles Perrault, “Chapeuzinho Vermelho em uma surpresa para o lobo”, abre as apresentações de julho dos clássicos infantis no Teatro Oficina do Estudante Iguatemi Campinas, nesta quarta-feira (dia 13), às 15h. Nesta encenação, a história é contada de uma forma diferente, apostando na interação com a plateia e com objetivo de estimular o senso crítico e opinativo das crianças. Os ingressos custamR$ 20,00 (meia-entrada) e R$ 40,00 (inteira). Para todos os espetáculos do Teatro Oficina do Estudante Iguatemi Campinas as vendas são realizadas no site www.ingressodigital.com e nas bilheterias (terceiro piso do Shopping Iguatemi – Av. Iguatemi, 777, Vila Brandina). Informações pelo telefone 3294-3166.

Na quinta-feira (14), às 15h, a peça é“Alice no país das maravilhas”, sobre a história da menina que cai em uma toca de coelho e acaba em um lugar fantástico. No espetáculo, Alice é uma menina curiosa que resolve seus próprios problemas quando enfrenta alguma cilada. Baseada na obra de Lewis Carroll, a peça foi adaptada pela Cia Arte & Manhas e incentiva a participação do público. Os figurinos são fiéis ao clássico. Os valores são de R$ 20,00 (meia-entrada) e R$ 40,00 (inteira).

Na sexta-feira (15), às 15h, terá a apresentação do espetáculo “O mágico de Oz”. Inspirado na obra do norte-americano Frank Baum, a peça conta a fantástica história de Dorothy, cuja casa é levada por um furacão até o incrível mundo de Oz. Junto com o inseparável cãozinho Totó, a menina segue pelo caminho dos tijolos amarelos na tentativa de voltar para casa. Nesta trajetória fantástica, ela conhece novos e bons amigos, como o Espantalho, que deseja ter um cérebro; o Homem de Lata, que almeja um coração, e um Leão que sonha em ser corajoso. Os ingressos custam R$ 20,00 (meia-entrada) e R$ 40,00 (inteira).

No sábado (15), dois clássicos infantis estarão em cartaz. O primeiro, “Os três porquinhos”, será apresentado às 15h. As crianças participam da peça ajudando os porquinhos a construírem as tão sonhadas casinhas e a lidarem com um lobo mau. Depois, às 17h, tem “A Pequena Sereia”, um musical do clássico conto adaptado do autor Hans Christian Andersen. O espetáculo, 100% cantado ao vivo, narra a história de uma jovem sereia insatisfeita com sua vida monótona no fundo do mar. Ela sonha em conhecer o mundo dos humanos e, secretamente, em uma de suas idas à superfície, apaixona-se por um humano ao salvá-lo de um afogamento. Sabendo que o contato entre humanos e seres marítimos é proibido, ela faz um acordo com uma bruxa para ganhar pernas em troca de sua linda voz e poder estar com o seu amor. Os ingressos para cada espetáculo custam R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia-entrada).

Já no domingo (16), às 15h, as crianças poderão assistir o“Gato Galáctico show”. O espetáculo é apresentado há 9 anos por Ronaldo Souza, conhecido como Gato Galáctico, e sucesso em seu canal na internet, com mais de 16 milhões de inscritos no Youtube. O show começa com o Gato Galáctico contando a sua própria história e sobre o seu sonho de desenhar personagens. A partir daí, por meio de uma experiência transmídia, ele se aproxima da plateia com lições sobre amizade, coragem e criatividade. Personagens conhecidos de seu canal, como a Duda, o Pudim, Cueio, Desnecessauro, Coitadossauro, o vilão Catmas e os guerreiros Prismágicos, participam do espetáculo por meio de projeções no palco. Os ingressos custam R$ 50,00 (meia-entrada) e R$ 100,00 (inteira).

E, na segunda-feira (18), estará em cartaz a peça “João e o pé de feijão”, também às 15h. Durante o espetáculo, o clássico conto dos Irmãos Grimm é mostrado no palco em uma montagem lúdica que mistura atores e bonecos. A peça conta a história de João, um menino pobre que, em vez de vender a vaquinha da família, troca o animal por feijões mágicos. Ao contrário do que sua mãe imaginava, os feijões crescem até as nuvens e abrem caminho para um castelo onde mora um gigante. Neste lugar fantástico, João vive aventuras e demonstra muita coragem ao enfrentar o gigante e salvar a harpa mágica e a galinha dos ovos de ouro. Os ingressos custam R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia-entrada).

Stand-ups

As apresentações de stand-ups começam na sexta-feira (15), com Jonahthan Nemer, com o show “O Pior Ano da Minha Vida”, às 21h. O artista participou como ator e roteirista dos filmes de comédia infantil “Sou Diferente” (2005) e “Tudo de Bom – O Filme” (2009). Em 2010, quando começou a publicar vídeos de humor e paródias no Youtube (youtube.com/JonathanNemer), seu trabalho começou a ganhar notoriedade e projeção nacional. Em 2013 estreou, em parceria com Thiago Baldo, “Desconfinados”, um dos maiores canais de comédia do Brasil e que faz parte de um seleto grupo dos 100 maiores canais da América Latina. Suas apresentações têm censura livre, já que seus textos não contêm palavrões, podendo ser assistidas por toda a família. Os ingressos custam entre R$ 50,00 e R$ 140,00 (de acordo com o setor).

“Me tornei quem eu mais temia”, com o humorista Renato Albani, é a atração do sábado (16), às 21h. No show, o comediante fala sobre acontecimentos de sua vida por meio de pensamentos distorcidos e divertidos, como a sua indignação com a diferença entre os preços dos produtos populares e daqueles de alto padrão. Ele também aborda situações inusitadas sobre uma cirurgia e discorre sobre absurdos caóticos em um Réveillon insano. Os ingressos custam R$ 40,00 (meia-entrada) e R$ 80,00 (inteira).

No domingo (17), às 19h, é a vez de Jhordan Matheus, com o stand-up “Batenu Tenu – Show Solo”. No show, o humorista aborda as histórias da infância em Salvador, relacionamento familiar, dificuldades em fazer comédia, experiências sexuais, negritude e outros assuntos de forma muito bem-humorada. Ator e comediante, Jhordan Matheus nasceu no Engenho Velho de Brotas. Preto, rastafari e periférico, ele carrega com muito orgulho suas origens soteropolitanas e por onde passa representa todas as cores e nuances da Bahia de Todos Santos. Destaque no cinema e no teatro em Salvador, Jhordan começou sua carreira no stand-up em 2015 e ficou conhecido pela personagem Boa Vida, da elogiada adaptação da obra de Jorge Amado, Capitães de Areia. Os ingressos custam R$ 35,00 (meia-entrada) e R$ 70,00 (inteira).

Serviço

Teatro Oficina do Estudante Iguatemi Campinas

Local: 3º Piso do Shopping Iguatemi Campinas (Av. Iguatemi, 777, Vila Brandina), em Campinas.

Vendas: Bilheterias do Teatro e no site www.ingressodigital.com

Informações pelo telefone (19) 3294-3166

Dia: 13, quarta-feira, às 15h

“Chapeuzinho Vermelho” (Infantil)

Ingressos: R$ 20,00 (meia-entrada) e R$ 40,00 (inteira)

Classificação: livre

Dia: 14, quinta-feira, às 15h

“Alice no País das Maravilhas” (Infantil)

Ingressos: R$ 20,00 (meia-entrada) e R$ 40,00 (inteira)

Classificação: livre

Dia: 15, sexta-feira, às 15h

“O Mágico de Oz” (Infantil)

Ingressos: R$ 20,00 (meia-entrada) e R$ 40,00 (inteira)

Classificação: livre

Dia: 15, sexta-feira, às 21h

Jonathan Nemer – “O pior ano da minha vida” (Stand-up)

Ingressos: Entre R$ 50,00 e R$ 140,00 (de acordo com o setor)

Classificação: livre

Dias: 16 e 23, sábado, às 15h e 17h

“Os três porquinhos” (Infantil)

Ingressos: R$ 20,00 (meia-entrada) e R$ 40,00 (inteira)

Classificação: livre

Dia: 16 sábado, às 17h

“A pequena sereia” (Infantil)

Ingressos: R$ 20,00 (meia-entrada) e R$ 40,00 (inteira)

Classificação: livre

Dia: 16, sábado, às 21h

Renato Albani – “Me tornei quem eu mais temia” (Stand-up)

Ingressos: R$ 40,00 (meia-entrada) e R$ 80,00 (inteira)

Classificação: 14 anos

Dia: 17, domingo, às 15h

Gato Galáctico – “Gato Galáctico Show” (Infantil)

Ingressos: R$ 50,00 (meia-entrada) e R$ 100,00 (inteira)

Classificação: livre

Dia: 17, domingo, às 19h

Jhordan Matheus “Batenu Tenu – Show Solo” (Stand-up)

Ingressos: R$ 35,00 (meia-entrada) e R$ 70,00 (inteira)

Classificação: 14 anos

Dia: 18, segunda-feira, às 15h

“João e o Pé de Feijão” (Infantil)

Ingressos: R$ 20,00 (meia-entrada) e R$ 40,00 (inteira)

Classificação: livre

Dia: 19, terça-feira, às 15h

“A Bela e a Fera” (Infantil)

Ingressos: R$ 20,00 (meia-entrada) e R$ 40,00 (inteira)

Classificação: livre

Dia: 19, terça-feira, às 17h

“O menino maluquinho” (Infantil)

Ingressos: R$ 20,00 (meia-entrada) e R$ 40,00 (inteira)

Classificação: livre

Dia: 20, quarta-feira, às 15h

“Cinderela” (Infantil)

Ingressos: R$ 20,00 (meia-entrada) e R$ 40,00 (inteira)

Classificação: livre

Dia: 21, quinta-feira, às 15h

“Branca de Neve” (Infantil)

Ingressos: R$ 20,00 (meia-entrada) e R$ 40,00 (inteira)

Classificação: livre

Dia: 21, quinta-feira, às 21h (extra)

“Queen Experience in Concert” (show)

Ingressos: R$ 100,00 (meia-entrada) e R$ 200,00 (inteira)

Classificação: livre

Dia: 22, sexta-feira, às 15h

“O pequeno Príncipe” (Infantil)

Ingressos: R$ 20,00 (meia-entrada) e R$ 40,00 (inteira)

Classificação: livre

Dia: 22, 23, 24 / 30 e 31 – sexta-feira, às 21h, sábados, às 21h30 e domingos, às 19h

Rodrigo Sant’anna – “E aí, deu certo?” (Stand-up)

Ingressos: R$ 35,00 (meia-entrada) e R$ 70,00 (inteira)

Classificação: 16 anos

Dia: 23, sábado, às 15h

Um baú de barulhinhos – “Teatro para bebês” (Infantil)

Ingressos: R$ 20,00 (meia-entrada) e R$ 40,00 (inteira)

Classificação: livre

Dia: 24, domingo, às 15h

“Sítio do Pica-Pau Amarelo” (Infantil)

Ingressos: R$ 20,00 (meia-entrada) e R$ 40,00 (inteira)

Classificação: livre

Dia: 29, sexta-feira, às 21h

Manu Gavassi – “Eu só queria ser normal” (show)

Ingressos: R$ 60,00 (meia-entrada) e R$ 120,00 (inteira)

Classificação: livre

Dia: 31, domingo, às 15h

“O Encanto da Família Madrigal” (Infantil)

Ingressos: R$ 40,00 (meia-entrada) e R$ 80,00 (inteira)

Classificação: livre