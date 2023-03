Teatro Oficina do Estudante encerra março com quatro stand-ups

O Teatro Oficina do Estudante Iguatemi Campinas apresenta quatro dos mais famosos humoristas brasileiros até o final deste mês. As comédias começam a ser apresentadas na sexta-feira, dia 24, com Afonso Padilha em seu “Show Solo – Fase de Testes”, às 21h, com sessão extra às 19h. Os ingressos custam R$ 45,00 (meia-entrada) e R$ 90,00 (inteira). A classificação etária é 16 anos. O humorista também encerra a programação de março com a reapresentação deste show no dia 31. A compra dos ingressos pode ser feita nas bilheterias do teatro e no site www.ingressodigital.com.

Padilha fala sobre o seu estigma social, usando histórias pessoais para ilustrar que, não importa quanto dinheiro ganhe, continuará sendo pobre. Discorre, ainda, sobre maconha, feminismo, sexo e outros assuntos que o fazem passar vergonha por não dominar. No sábado, dia 25, às 21h30, o palco será ocupado pelo humorista Márcio Donato, com o show “Nossa, Como o Mundo Tá Chato”. Os ingressos custam R$ 35,00 (meia-entrada) e R$ 70,00 (inteira). A classificação etária é 16 anos. A comédia tem 70 minutos de duração. Neste quarto espetáculo de sua carreira, Márcio Donato relata algumas situações atuais que demonstram como o mundo está mudando e ficando cada vez mais sem graça. A forma como as pessoas estão se comportando e as regras da pandemia são exemplos que ele utiliza para demonstrar o seu descontentamento. É um desabafo, só que bem-humorado.

Márcio Donato começou no stand-up comedy em 2010, se apresentando em bares de São Paulo e em grupos. O sucesso não demorou a aparecer. Destaque para a sua versatilidade em abordar variados temas no palco. O humorista, conhecido por sempre demonstrar indignação e temperamento explosivo, desabafando tudo de uma maneira muito engraçada, conseguiu que o seu canal no Youtube ultrapassasse a marca de 1 milhão de visualizações em menos de um mês. Em 2020, lançou um segundo solo -”E Olha Que Eu Tô Sóbrio Atualmente” -. No ano seguinte foi a vez de “Eu Odeio Viver”, disponível na plataforma do Globoplay.

“Antipatriota”

No domingo tem Tiago Santineli com o “Antipatriota”, em duas sessões: às 17h (extra) e às 19h. Os ingressos custam R$ 35,00 (meia-entrada) e R$ 70,00 (inteira). A censura é 14 anos. Comediante e roteirista, Tiago atua na área do humor desde 2017. Seu show de stand-up, com o estilo de piadas de storytelling, passa pelas várias experiências de sua vida, desde a malsucedida tentativa de ser advogado e pastor até as suas epifanias sobre a vida e morte de Jesus. Fora dos palcos, roteirizou, dirigiu e apresentou um programa de comédia semanal na TV Movimento, o “Se Pá Brasília”, número um de audiência durante seu período de exibição. Ainda em Brasília, como roteirista, escreveu peças publicitárias para empresas e, em 2018, criou todo o material do programa “Educação Livre”, do Ministério da Educação. Em São Paulo, escreveu para programas da TNT e, atualmente, é um dos roteiristas do Jornal de Casa, do comediante Victor Camejo.