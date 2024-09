Teatro Oficina do Estudante traz musicais “Saudação às divas” e “Tributo à Rita Lee”

Mel Lisboa homenageia a “rainha do rock” num show “voz e violão na quarta-feira. Na sexta-feira, “Saudações às divas” revive os sucessos de Whitney Houston, Aretha Franklin, Mariah Carey, Tina Turner, Shania Twain e Celine Dion. A semana tem agendados, ainda, os stand-ups Paul Cabannes e Nando Viana e a comédia com grupo “Em Pé na Rede”. Para as crianças, Bolofofos será apresentado no sábado e, Maria Clara e JP, no domingo. Os ingressos estão à venda na bilheteria do Teatro e site www.ingressodigital.com.

A semana começa com a atriz Mel Lisboa, na quarta-feira, dia 18, às 19h (extra) e às 21h apresentado no formato voz e violão, o “Tributo à Rita Lee”. Para esta homenagem, Mel Lisboa preparou um pocket show com as melhores canções à rainha do rock. Nesse show, ela elegeu 16 canções dentro do rico repertório de Rita, onde ela canta e performa em 60 minutos, além de contar algumas curiosidades dessa amizade. A atriz já interpretou Rita Lee em vários trabalhos: no Teatro, em “Rita Lee mora ao lado – musical”; e “Rita Lee, uma autobiografia musical”; no cinema, viveu Rita no filme “Elis”; narrou o audiobook Rita Lee: uma autobiografia” e, recentemente, atuou como Rita Lee na divulgação da série: “Daisy Jones & the six”, da Amazon. Os ingressos custam de R$ 60,00 a R$ 120,00 e podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro e site www.ingressodigital.com. A classificação etária é Livre

Na quinta-feira, dia 19, às 21h, o humorista francês Paul Cabannes retorna com este novo stand-up que surgiu após ouvir de fãs, com muita frequência, que ele possuía “Alma de brasileiro”. “Mas o que isso significa?”, questionou. O resultado se transformou neste show no qual Paul Cabannes vibra e celebra a diversidade dos estados e cidades do Brasil. Com seu estilo único, Paul Cabannes mais uma vez se destaca como um dos principais comediantes do cenário atual graças à sua habilidade em conectar-se com o público brasileiro. Os preços dos ingressos variam de R$ 50,00 a R$ 100,00 e, a classificação etária, é 12 anos. Na sexta-feira, dia 20, às 21h, mais um espetáculo musical “Uma saudação às divas”, que revive os sucessos de Whitney Houston, Aretha Franklin, Mariah Carey, Tina Turner, Shania Twain e Celine Dion. Nesta nova formação do espetáculo, foi incluída também a homenagem à Adele. O show tem a participação da cantora Li Martins, que marcou uma geração no Grupo Rouge, acompanhada por cantores como Rafael Oliveira e Thielly, que encantaram os jurados do X Factor Brasil e Canta Comigo, com suas vozes potentes. Eles são acompanhados por banda ao vivo e por bailarinos. Durante o espetáculo, são mais de 50 trocas de figurinos, incluindo as peças originais usadas pelas própria divas. A direção geral é de Rafael Mello. Os ingressos estão à venda por R$ 70,00 (meia-entrada) e R$ 140,00 (inteira). A classificação etária é Livre.

No sábado, dia 21, às 21h, tem a apresentação do grupo de comédia “Em Pé na Rede”, formado por Victor Camejo, Roninho Braga e Osmar Campbell. O trio está conquistando o público brasileiro com seu humor autêntico e espontâneo. Fundado em 2008 em Belém, Pará, o grupo é pioneiro na cena humorística local e se destaca nacionalmente por sua originalidade e talento. Seu estilo único de fazer humor, inclui quadros como “Fazendo Amizade”, que envolve a interação com a plateia, e “Comentando Histórias”, no qual convidados participam do show. Os ingressos custam de R$ 40,00 a R$ 80,00. A classificação etária é 16 anos.

No domingo, dia 22, às 19h, o humorista Nando Viana, chega com o show, inédito, “Como faz para ficar aqui?” e avisa desde já: ele está em crise. Ma, por sorte, não é de criatividade. Aos 15 anos de carreira, este é o seu quarto show solo em turnê pelo Brasil. Sucesso no programa “A Culpa é do Cabral”, desta vez ele trata da ansiedade, um problema que atinge não só ele, mas, talvez, até você. Munido de piadas certeiras, usa a sua sempre presente vida familiar, reflexões sobre a sociedade que estamos criando e muita terapia em um show atual. Gaúcho, Nando Viana desde sempre teve o dom para divertir os outros, e sempre gostou dessa sua veia artística. Na época da escola, gostava de fazer piadas e ver o sorriso dos colegas. Formou-se me Publicidade e Propaganda. Trabalhou bastante tempo na área, mas como quantidade não é qualidade, acabou perdendo o interesse. Quando descobriu o stand-up comedy, percebeu que poderia unir duas coisas essenciais: fazer as pessoas sorrirem e gostar do que estava fazendo profissionalmente. Tentou uma vez e não parou mais. Hoje, o publicitário que virou humorista se orgulha de viver exclusivamente do humor há alguns anos já. Os ingressos custam de R$ 40,00 a R$ 80,00. A classificação etária é 16 anos.

Infantis

Para as crianças, o teatro Oficina do estudante apresenta no sábado, dia 21, às 15h, o espetáculo “Bolofofos – Live Show”. “Pão Pão Pão Pão Pão de queijo, isso é tudo que eu desejo”. Quem nunca escutou esse hit chiclete? Esta e muitas outras músicas divertidas fazem parte da obra musical de Bolofofos, projeto criado em 2014 pelo brasileiro Eduardo San Marino e que já conquistou mais de quantro bilhões de views na internet, “Bolofofos” tem fãs de todas as idades por ser um show pensado para a diversão da família inteira. Durante a produção, músicos de várias nacionalidades se unem para produzir as canções de “Bolofofos”. Na música Italiana sobre lasanha, por exemplo, a sanfona ficou por conta de Dimitry, um russo que toca forró brasileiro no metrô de Moscou. Nesse time ainda teve uma dupla de cantores italianos, e um trompetista colombiano. Nem a família de Eduardo fica fora dessa produção. Seus filhos estão ao seu lado, criando e inspirando novos hits com as situações engraçadas que vivem juntos. “Somos como uma família circense, onde todos treinam e evoluem para produzir um espetáculo que leve alegria para o maior público possível”, diz Eduardo. Os ingressos podem ser adquiridos por R$ 50,00 e R$ 120,00. A classificação etária é Livre.

No, domingo, dia 22, às 13h (extra) e às 15h, o fenômeno infantil Maria Clara e JP torna-se um espetáculo musical e traz os bonecos Maria Clara e JP direto das telas do YouTube para o palco do teatro com o show “Brincar e Imaginar”. Com cenário lúdico e iluminação cênica com muitas cores e movimentos e ao som dos maiores hits do canal, como “O chão é lava”, “Ser criança é”, e “A história do homem-biscoito”, o espetáculo traz, com a dupla de bonecos, um grupo de dançarinos composto por b-boys, b-girls e acróbatas. Os ingressos estão sendo vendidos por preços entre R$ 45,00 e R$ 100,00. A classificação etária é Livre. Os ingressos para todos os espetáculos e shows estão à venda na bilheteria e no site www.ingressodigital.com.

Teatro Oficina do Estudante Iguatemi Campinas

Programação de setembro de 2024 – sujeita a alterações

Confira as atualizações: site http://www.teatrooficinadoestudante.com.br

Dia: 18, quarta-feira, às 19h (extra) e às 21h

Mel Lisboa – Tributo a Rita Lee – Show

Ingressos: de R$ 60.00 a R$ 120.00

Classificação etária: Livre

Dia: 19, quinta-feira, às 21h

Paul Cabannes – “Alma de Brasileiro”

Ingressos: de R$ 50,00 a R$ 100,00

Classificação etária: 12 anos

Dia: 20, sexta-feira, às 21h

Uma Saudação à Divas – Show

Ingressos: de R$ 70,00 a R$ 140,00

Classificação etária: Livre

Dia: 21, sábado, às 15h

Bolofofos – “Live Show!” – Infantil

Ingressos: de R$ 50,00 a R$ 120,00

Classificação etária: Livre

Dia: 21, sábado, às 21h

Victor Camejo, Roninho Braga e Osmar Campbell -Em Pé na Rede

Ingressos: de R$ 40,00 a R$ 80,00

Classificação etária: 16 anos

Dia: 22, domingo, às 13h (extra) e às 15h

Maria Clara e JP – “Brincar e Imaginar” – Infantil

Ingressos: de R$ 45,00 a R$ 100,00

Classificação etária: Livre

Dia: 22, domingo, às 19h

Nando Viana – “Como faz para ficar aqui?” – stand-up

Ingressos: de R$ 40,00 a R$ 80,00

Classificação etária: 16 anos

Dia: 25, quarta-feira, às 21h

Bruna Louise – “Ela Tá Correndo Atrás!”

Ingressos: de R$ 40,00 a R$ 80,00

Classificação etária: 14 anos

Dia: 27, sexta-feira, às 21h

Thiago Ventura — stand-up

Ingressos: de R$ 60,00 a R$ 120,00

Classificação etária: 16 anos

Dia: 28, sábado, às 15h

Dinossauros do Brasil – Infantil

Ingressos: de R$ 30,00 a R$ 60,00

Classificação etária: LIVRE

Dias: 28 e 29, sábado, às 21h e, no domingo, às 19h

Suzana Vieira – Shirley Valentine – comédia

Ingressos: de R$ 60,00 a R$ 120,00

Classificação etária: 12 anos

Dia: 29, domingo, às 15h

As Aventuras de Mike – Infantil

Ingressos: de R$ 90,00 a R$ 250,00

Classificação etária: Livre