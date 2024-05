Teatro Oficina do Estudante traz Osvaldo Montenegro e “Abba” neste fim de semana

Além dos shows musicais, serão apresentados, até domingo, os stand-ups com Criss Paiva e Indio Behn & Maikinho Pereira e o infantil “A Bela e a Fera”. Os ingressos estão à venda na bilheteria do Teatro e no site www.ingressodigital.com.br.

Criss Paiva abre a programação da semana no Teatro Oficina do Estudante, em Campinas, com o show “Stand-up Comedy”, na quinta-feira, dia 9, às 21h. A comediante é, também, apresentadora do podcast “Vênus com Yasmin Yassine”. Ela iniciou na comédia em 2007, tendo se apresentado em todos os grandes festivais de humor do país. Os preços dos ingressos variam de R$ 45,00 a R$ 90,00 e estão a venda na bilheteria, no 3º piso do Shopping Iguatemi e no site www.ingressodigital.com. A classificação etária é 16 anos. No domingo, dia 12, às 19h, tem mais humor com Índio Behn & Maikinho Pereira, no show “Causos de Família”. Os humoristas são amigos de longa data, naturais de Canoas e São Leopoldo, respectivamente, que se juntaram para criar esquetes de humor para as suas mídias sociais. Com a alta produção de roteiros e o sucesso das personagens, pensaram: “Por que não levar para o teatro?” Assim, nasceu o show “Causos de Família”, inicialmente idealizado para ser uma websérie. Porém, logo evoluiu para ser um show, gravado por partes para, posteriormente, ser publicado como episódios de uma temporada. O formato teve inspiração no antigo programa “Sai de Baixo”, da Rede Globo. A história se passa na casa da Tia Marlene, que convive diariamente com a sua sobrinha Jéssica, que está sempre criando alguma confusão com a vizinha Nair e com a terapeuta Drª Rosângela, além da Bruna, Maristela, Mãe Lidiane e Cláudio. Hoje, a websérie já tem duas temporadas disponíveis no YouTube, com milhares de visualizações. Os ingressos custam de R$ 45,00 a R$ 90,00 e a classificação etária é Livre.

Na sexta-feira e no sábado, apenas musicais. Oswaldo Montenegro e Orquestra será apresentado na sexta-feira, dia 10, às 21h. Revezando-se nos violões e no piano, Montenegro conta, neste show, com a participação especial da flautista Madalena Salles, musicista que o acompanha desde a adolescência e que acrescenta virtuosismo e emoção ao espetáculo. Essa longa parceria torna os improvisos e os pedidos da plateia ainda mais possíveis, já que não há canção do cantor e compositor que a flautista não toque. Montenegro tem produzido novas músicas com frequência impressionante. O espetáculo, além de grandes clássicos como “Bandolins”, “Lua e Flor”, “A Lista”, “Estrelas” e “Intuição”, inclui sucessos recentes como “A Alma do Rio”, clipe e música recheados de mistério e conotação ecológica. O show tem duração de 70 minutos. Os ingressos já podem ser adquiridos por preços entre R$ 140,00 a R$ 280,00. A classificação etária é Livre.

No sábado, dia 11, às 16h30, tem musical infantil – “A Bela e a Fera”. Com músicos de orquestra ao vivo, o show conta a história de amor entre uma linda jovem e um príncipe que foi enfeitiçado e transformado em Fera. Sua bondade a faz enxergar o lado humano da Fera, por quem se apaixona perdidamente, quebrando o feitiço. Os ingressos estão sendo vendidos de R$ 85,00 a R$ 170,00. Também no sábado, às 21h, mais show musical. “ABBA Experience In Concert”. O espetáculo, magnífico, conta a história de uma das maiores bandas de todos os tempos por meio de seus maiores sucessos. A megaprodução inclui mais de 20 integrantes, além dos quatro cantores e das bandas que interpretam com maestria as músicas mais famosas do grupo. Muitos figurinos, coreografias, cenário e iluminação de última geração completam este belíssimo espetáculo que fará a todos se sentirem na era da Disco em uma viagem musical e visual. Ingressos à venda (de R$ 90,00 a R$ 200,00). A classificação etária é Livre

Teatro Oficina do Estudante Iguatemi Campinas

Programação de maio de 2024 – sujeita a alterações

Confira as atualizações no site http://www.teatrooficinadoestudante.com.br/

Dia: 9, quinta-feira, às 21h

Criss Paiva – “Stand-up Comedy”

Ingressos: de R$ 45,00 a R$ 90,00

Classificação etária: 16 anos

Dia: 10, sexta-feira, às 21h

Oswaldo Montenegro e Orquestra Pt. Madalena Salles -Show

Ingressos: de R$ 140,00 a R$ 280,00

Classificação etária: Livre

Dia: 11, sábado, às 16h30

A Bela e a Fera – “O Musical” – infantil

Ingressos: de R$ 85,00 a R$ 170,00

Classificação etária: Livre

Dia: 11, sábado, às 21h

ABBA Experience “In Concert” -Show

Ingressos: de R$ 90,00 a R$ 200,00

Classificação etária: Livre

Dia: 12, domingo, às 19h

Indio Behn & Maikinho Pereira “Causos de Família” – stand-up

Ingressos: de R$ 45,00 a R$ 90,00

Classificação etária: Livre

Dias: 16, 23 e 30, quintas-feiras, às 21h

Bruna Louise – “Ela tá correndo atrás” – stand-up

Ingressos: de R$ 40,00 a R$ 80,00

Classificação etária: 14 anos

Dia: 17, sexta-feira, às 21h

Matheus Ceará -“Nome Sujo na Praça” – stand-up

Ingresso de R$ 50,00 a R$ 100,00

Classificação etária: 16 anos

Dia: 18, sábado, às 15h

Aventura Congelante

Ingresso de R$ 75,00 a R$ 150,00

Classificação etária: Livre

Dia: 18, sábado, às 21h

Elvis – “The King”

Ingresso de R$ 100,00 a R$ 200,00

Classificação etária: Livre

Dia: 19, domingo, às 19h

Mauricio Dollenz – “Coringa”- stand-up

Ingressos: de R$ 45,00 a R$ 90,00

Classificação etária: 16 anos

Dias: 20, segunda-feira, às 19h30

Diogo Almeida – “Tarja Preta” – stand-up

Ingressos: de R$ 70,00 a R$ 140,00

Classificação etária: 14 anos

Dia: 24, sexta-feira, às 21h

Pink Floyd – “Experience” -Show

Ingressos: de R$ 80,00 a R$ 160,00

Classificação etária: Livre

Dia: 25, sábado, às 19h30

Thiago Ventura – “Novo Show” – Stand Up

Ingressos: de R$ 60,00 a R$ 120,00

Classificação etária: 16 anos

Dia: 26, domingo, às 19h

Dihh Lopes e Marcio Donato “A Série B” – stand-up

Ingressos: de R$ 45,00 a R$ 90,00

Classificação etária: 16 anos

Dia: 31, sexta-feira, às 19h (extra) e às 21h

Afonso Padilha – “Ninguém se Importa” – stand-up

Ingressos: de R$ 65,00 a R$ 150,00

Classificação etária: 16 anos