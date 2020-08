Técnica de Radiologia morre em trágico acidente

Um trágico acidente tirou a vida da técnica de Radiologia Rute Maiara dos Santos na noite deste domingo, 2, em Itapira. Rute é de Mogi Guaçu.

Ainda não se sabe o que aconteceu, pois o carro em que ela estava colidiu contra um poste na estrada de terra que faz a ligação interna entre o município de Itapira e Santo Antônio de Posse, na região da Fazenda Santa Cecília.

Rute era passageira em um Kial-Soul, conduzido por um homem de 32 anos, o qual foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência -SAMU e encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital Municipal.

O veículo com emplacamento de Mogi Guaçu, bateu em um poste, em uma pequena árvore e derrubou uma placa de sinalização. Inclusive a colisão derrubou o poste de concreto. Rute foi a óbito no local e coube ao médico do Samu constatar a morte dela.

Compareceram no local a Polícia Militar e a Defesa Civil para ajudar no resgate e no isolamento do local, até a chegada do Instituto de Criminalística para realizar perícia. A jovem foi encaminhada ao Instituto Médico Legal – IML de Mogi Guaçu.