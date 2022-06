Técnicas da SAMA realizam palestras educativas sobre preservação ambiental

As técnicas da SAMA (Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) Camila Bonelli de Milano e Ariadne Alvarenga proferiram palestras educativas visando a formação de cidadãos mais participativos em assuntos relacionados às questões de responsabilidade socioambiental, como a preservação dos mananciais, da mata ciliar, o descarte correto de resíduos dentre outros assuntos.

Camila ministrou a palestra no período da manhã no anfiteatro do Bairral para aproximadamente 40 funcionários do hospital com o tema “Resíduos Sólidos”. Ela falou sobre a importância da reciclagem e o trabalho desenvolvido pela Ascorsi (Associação dos Coletores de Resíduos Sólidos de Itapira), os materiais passíveis de reciclagem e a forma de separação dos mesmos e os benefícios ambientais dessas ações.

Atendendo ao pedido da equipe da Vigilância Epidemiológica, no período da tarde a bióloga Ariadne fez uma explanação para os pacientes que aguardam pela consulta no setor. Em sua apresentação, ela falou um pouco sobre o programa Município Verde Azul, conceitos de sustentabilidade, resíduos sólidos e arborização urbana.

Na avaliação das duas palestrantes houve uma boa repercussão dos assuntos explanados e atividades como essas são importantes para formar multiplicadores de conceitos e atitudes de preservação ambiental junto à sociedade.