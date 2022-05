Tenda Eletrônica e Palco 2 esquentam a programação da 30ª Festa do Peão de Boiadeiro de Cajamar

O público que marcar presença durante a 30ª Festa do Peão de Boiadeiro de Cajamar, que vai acontecer entre os dias 20 e 29 de maio, no Centro de Eventos Boiódromo, em Cajamar/SP, além de poder assistir grandes shows no palco principal de uma das maiores arenas do Brasil, também poderá curtir uma variedade de atrações no recinto durante todos os dias da festa.

Para quem pretende fazer um esquenta antes dos principais shows da noite, e quiser assistir a apresentações de artistas que cada vez mais vem se destacando no cenário sertanejo, a melhor opção é acompanhar a programação do Palco 2, que terá o comando do apresentador e promoter Everton Neguinho. Kasser Rodrigues, Marina Afarelli, Amanda Lins e Pedro & Bruno são alguns dos nomes confirmados.

Vale destacar que ao longo de quase três décadas de evento, já passaram pelo Palco 2 da Festa do Peão de Boiadeiro de Cajamar, artistas que logo depois despontaram no cenário musical nacional como Rodrigo Marim, Matheus & Kauan, e Maiara, que faz dupla com Maiara.

Já para quem curte um som alternativo, a Tenda Eletrônica promete esquentar as noites da cidade de Cajamar. Alguns dos melhores DJs do Brasil, como Vokker, Vermont, Gui Lima e Gabe, vão pilotar suas pick-ups promovendo literalmente uma grande balada no recinto.

PROGRAMAÇÃO

Além de uma grade de shows repleta de variedade de gêneros, o evento ainda terá montaria em touros, cavalos e a tradicional prova dos três tambores. De acordo com a expectativa da organização é esperado um grande público durante os seis dias de festa. O evento terá a organização da MP Promoções Artísticas e irá ocorrer respeitando todos os protocolos de higiene e segurança determinados pelos órgãos de saúde local.

Já na abertura, no dia 20 de maio, a festa inicia a programação de shows com as duplas Zé Neto & Cristiano, Jorge & Mateus e Luana Marques & Delukka. No sábado (21), tem Bruno & Marrone, Chitãozinho & Xororó e Dennis DJ. Domingo (22), é a vez do pizro com João Gomes, Vitor Fernandes e Tarcísio do Acordeon.

A segunda semana da 30ª Festa do Peão de Boiadeiro de Cajamar começa na sexta-feira (27), com as apresentações de Gusttavo Lima, Felipe Araújo e Pedro Sampaio. No sábado (28), muito agito com os shows de Wesley Safadão, Os Barões da Pisadinha e Michele Andrade. No último dia, domingo (29), e com os portões abertos, Edson & Hudson comandam o show de encerramento da festa.

Estão disponíveis para o público quatro tipos de ingressos: Arena Prime, Frontstage, Backstage e Camarotes Corporativos. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site oficial (https://boiodromo.com.br/ingressos/) da festa em até seis vezes sem juros. Porém, é importante estar atento quanto a mudança de lotes.

Lembrando que para quem adquiriu o ingresso no último ano, poderá utilizá-lo para qualquer um dos dias da festa, e trocá-los, a partir do dia 21 de março. Mais informações, através do telefone (11) 9 3399 3031 / www.boiodromo.com.br.

FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO DE CAJAMAR

Celebrando três décadas, a Festa do Peão de Boiadeiro de Cajamar sempre foi uma tradição e é reconhecida no país inteiro, seja por artistas, empresários, competidores, tropeiros e especialmente pelo o público. A segunda maior estrutura de festa de rodeio do Brasil, conta com a construção de uma arquibancada em formato de ferradura, garantindo conforto e segurança para os espectadores.

Situada a 30 quilômetros da capital paulista, o município de Cajamar está privilegiadamente localizado às margens da Rodovia Anhanguera, eixo de fácil acesso para as cidades de São Paulo, Jundiaí, Campinas e Americana, o que justifica a participação do público de diversas cidades e estados.

Além dos setores Arena Prime, Frontstage, Backstage e Camarotes Corporativos, o local ainda terá uma estrutura completa com praça de alimentação, palco alternativo e estacionamento. O complexo vai contar com o apoio e monitoramento da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Segurança Privada e Equipe de Brigadistas para garantir a segurança do público.

SHOWS

20/05 – Zé Neto & Cristiano, Jorge & Mateus e Luana Marques & Delukka

21/05 – Bruno & Marrone, Chitãozinho & Xororó e Dennis DJ

22/05 – João Gomes, Vitor Fernandes e Tarcísio do Acordeon

27/05 – Gusttavo Lima, Felipe Araújo e Pedro Sampaio

28/05 – Wesley Safadão, Os Barões da Pisadinha e Michele Andrade

29/05 – Edson & Hudson (portões abertos)

FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO DE CAJAMAR

Data: 20 a 29 de maio

Local: Centro de Eventos Boiódromo – Avenida Deovair Cruz de Oliveira, 466 – Jardim Nova Jordanésia – (Rodovia Anhanguera km 39) – Cajamar/SP.