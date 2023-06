Tenor Allan Vilches realiza duas palestras musicais em Santo Antônio de Posse

O tenor Allan Vilches realizará duas palestras musicais em Santo Antônio de Posse. A primeira palestra será realizada no Centro de Caridade Jesus Luz e Verdade, no dia 20 de junho, às 20 horas, na Rua Otavio Ciluzzo, 512, Vila Rica. Nessa mesma noite, o grupo vocal Paz e Harmonia fará uma pequena participação com o artista, com a Musicoterapia.

A segunda palestra acontecerá no Centro Espírita Juca de Andrade, no dia 23 de junho, às 19h30, na Rua Aurelio Vilalva, 153. Allan Vilches realizará de 19 a 23 de junho a Jornada Circuito das Águas, onde o artista apresentará um circuito de palestras musicais por várias cidades do Circuito das Águas Paulista.

SOBRE O TENOR ALLAN VILCHES

Allan Francisco Vilches Caires, nasceu em Osasco aos vinte e três dias do mês de maio de mil novecentos e oitenta e um. Desde criança, com apenas 13 anos, motivado por sua vocação natural pela música, decidiu investir nesta habilidade aperfeiçoando-se como autodidata.

A partir de 1995 ingressou no renomado Conservatório Musical Villa Lobos e a partir daí foi membro das maiores escolas de canto lírico, tais como: Coral da Universidade de São Paulo, Universidade Livre de Música, Escola Municipal de Música de São Paulo e Conservatório Musical Souza Lima, onde pode enriquecer sua técnica com renomados mestres. Profissionalmente, tem se destacado por sua interpretação e voz marcante em grandes eventos culturais. Foi contratado de empresas como: Playcenter, Caixa Econômica Federal, Correios e em diversos Congressos e Reuniões empresariais. Esteve presente na telinha em diversas ocasiões: Programa Altas Horas (Globo) – 1999, Programa Raul Gil (Record) – 2001, Programa Cá entre Nós (TV Alphaville) – 2002, Programa Gente que Brilha (SBT) – 2004, Programa Prelúdio (TV Cultura) – 2006, Programa Estilos (TV Record) – 2012 e Programa Canta Comigo (TV Record) – 2022.

Atualmente é diretor da Incanttus Musicais que realiza eventos culturais, corporativos e cerimoniais com foco na música de qualidade. Como formatador de projetos, mantém parcerias com o Ministério da Cultura (Pronac – Imposto de Renda) e com a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo (ProAc – ICMS) para realização de eventos culturais. Também atua como Locutor Publicitário dando voz a marcas, negócios e eventos por todo o Brasil, além da função como jurado no Programa Canta Comigo da Record TV.

