Tentativa de Furto em Pedreira Termina com Prisão em Flagrante

Na noite de 11 de fevereiro, uma tentativa de furto em uma residência na cidade de Pedreira mobilizou as autoridades policiais locais. O incidente resultou na prisão em flagrante de um indivíduo, identificado como E. D. E.

A equipe policial foi acionada via COPOM após uma denúncia da vítima, que relatou ter ouvido barulhos suspeitos em sua residência. Ao verificar o quintal, a vítima se deparou com o indiciado, que tentava cometer o furto. Diante da abordagem, o suspeito empreendeu fuga, deixando para trás o objeto alvo do furto, um botijão de gás, que foi encontrado sobre o muro da propriedade.

Determinada a capturar o indivíduo, a vítima seguiu o autor, anotando suas características e acionando imediatamente a polícia através do número de emergência 190. Com as informações fornecidas pela vítima, a viatura policial iniciou um patrulhamento na região e conseguiu abordar o suspeito em uma das ruas paralelas.

Ao ser questionado pelos policiais, o autor confessou sua participação no delito. Diante dos fatos, tanto o autor quanto a vítima e o objeto furtado foram encaminhados ao plantão policial de Jaguariúna. Após cientificar a autoridade policial de plantão, foi ratificada a voz de prisão em desfavor do autor, que permaneceu sob custódia, à disposição da justiça.

A ação rápida e eficaz da polícia resultou na prisão do suspeito, garantindo a segurança e a tranquilidade da comunidade local. O caso agora segue para os procedimentos legais, onde o autor responderá pelo crime cometido perante a justiça.