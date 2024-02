Tentativa de Homicídio e Lesão Corporal Abalam Mogi Guaçu na Madrugada de 9 de Fevereiro

Da Redação

Na madrugada do dia 9 de fevereiro, em Mogi Guaçu um caso de violência doméstica escalou para uma tentativa de homicídio e lesão corporal, deixando duas vítimas em estado preocupante.

As vítimas, identificadas como V. C. C. e L. H. S. S., foram brutalmente atacadas após um desentendimento entre o casal. O agressor, identificado como C. C., desferiu golpes de faca, causando ferimentos graves em ambas as vítimas. V. C. C. foi encontrada com ferimentos e sangramento na região da cabeça, enquanto L. H. S. S. sofreu uma lesão na mão esquerda, com sangramento intenso.

A rápida intervenção das autoridades foi crucial para evitar um desfecho ainda mais trágico. A equipe policial foi acionada via COPOM e, com o apoio do Comando de Grupo Patrulha, conseguiu localizar o agressor ainda no interior do condomínio. C. C. foi submetido a uma busca pessoal, resultando na sua prisão em flagrante. No entanto, ele não se entregou pacificamente, resistindo à prisão e tentando fugir das equipes policiais pelas ruas, antes de ser detido.

Após o desenrolar dos acontecimentos, C. C. foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde o plantão policial, sob a supervisão da Delegada que ratificou a voz de prisão em flagrante. Um Boletim de Ocorrência Policial foi elaborado, registrando o caso como tentativa de homicídio contra V. C. C. e lesão corporal contra L. H. S. S.

As vítimas foram prontamente socorridas pela equipe do SAMU e encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento Santa Marta, onde receberam atendimento médico especializado. Até o momento, permanecem em observação e recebendo os cuidados necessários para sua recuperação.

Este trágico incidente serve como um alerta para a gravidade da violência doméstica e a importância da intervenção rápida das autoridades. O agressor agora aguarda a decisão da justiça, enquanto a comunidade de Mogi Guaçu se une em solidariedade às vítimas e suas famílias, desejando uma pronta recuperação e justiça para aqueles que foram afetados por esse terrível ato de violência.