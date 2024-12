Tentativa de Roubo Frustrada em Mogi Mirim: Dois Indivíduos São Presos

Na manhã de 5 de dezembro, a Polícia Militar de Mogi Mirim realizou a prisão de dois indivíduos envolvidos em uma tentativa de roubo qualificado. A ação aconteceu após abordagem preventiva e ostensiva na área central da cidade, com o intuito de coibir crimes contra pessoas e estabelecimentos.

Durante o patrulhamento, os policiais identificaram um homem em atitude suspeita, descrito como R., v que demonstrou nervosismo ao avistar a viatura. Ele carregava um volume no bolso frontal da blusa e, ao ser abordado, foram encontrados sete cintas plásticas, uma corda e um celular.

Questionado sobre os objetos, R. confessou que planejava cometer um roubo a um idoso nas proximidades. O local indicado, na Vila Bordignon, estava a cerca de 170 metros da abordagem.

No desdobramento da ocorrência, R. resistiu às ordens policiais, mas foi contido com a chegada de reforço. Ao investigar o endereço da possível vítima, identificado como o senhor P., os policiais localizaram a cuidadora do idoso, J.Durante a apuração, ela admitiu ter planejado e coordenado o crime.

Ambos os suspeitos foram conduzidos à delegacia de Mogi Mirim, onde o caso foi apresentado à delegada de plantão. Após análise dos fatos, foi lavrado o Boletim de Ocorrência de natureza “roubo tentado”, e os dois permaneceram à disposição da Justiça.

A ação rápida da Polícia Militar impediu que o crime fosse consumado, reforçando a importância do patrulhamento ostensivo na prevenção de delitos.