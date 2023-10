Terceira rodada do Futebol Feminino Amador de Campinas será neste sábado, 28

Competição tem 12 equipes e jogos são disputados em duas praças esportivas da cidade27/10/2023 – 14:09

Confronto entre Damas da Bola X Vida Nova no último dia 21 de outubro

Neste sábado, 28 de outubro, as equipes femininas de futebol amador entrarão em campo para disputar a terceira rodada do Segundo Campeonato Municipal de Futebol Feminino Amador de Campinas. A competição promete agitar os gramados das Praças Esportivas Santa Mônica e Argemiro Roque (São Bernardo).

As equipes do São José, Futebol Feminino Campinas e Athletico Unidos entram em campo com o objetivo de manter a invencibilidade das duas primeiras rodadas. Por outro lado, o Efatah Sport Florence II, CR Flamengo Santa Mônica e Oziel Futebol Clube Feminino buscam seus primeiros pontos na competição.

Os principais jogos para ficar de olho são o confronto entre os líderes do grupo A, União São José e Futebol Feminino Campinas, com duas vitórias cada; e a partida entre Oziel Futebol Clube Feminino e Luxúria Feminino, que busca dar a volta por cima e se recuperar das goleadas sofridas por 8 a 0 e 3 a 0, respectivamente.

Confira os jogos deste próximo sábado, 28

Praça Argemiro Roque (São Bernardo)

13h30: União São José X Futebol Feminino Campinas

14h30: Luxúria feminino X Oziel Futebol Clube Feminino

15h30: Efatah Sport Florence II X Ass. Meninas Parque FC

Praça de Esportes Santa Mônica

13h30: Cr Flamengo Sta Mônica X Athletico Unidos

14h30: Arsenal Andorinha X Damas da Bola

15h30: Anchieta X Vida Nova