Terremoto atinge o México

Um homem morreu atingido por um poste de energia elétrica no município de Coyuca de Benítez, no estado de Guerrero, de acordo com informações do governador Héctor Astudillo.

O epicentro do tremor foi a 17 km a sudeste de Acapulco, de acordo com o Instituto Sismológico Nacional do México. Alguns tremores secundários, de magnitude 4 a 5, foram registrados.

A torre de controle do aeroporto da cidade foi atingida, e o sismo também causou danos em edifícios, derrubou árvores e lançou grandes pedras nas estradas.

O presidente mexicano, Andres Manuel Lopez Obrador, disse que o terremoto felizmente não causou danos graves em nenhuma região afetada.

O terremoto deixou tensos os habitantes da Cidade do México, que guardam a trágica memória do tremor de 19 de setembro de 2017, que deixou 369 mortos no país — a maioria na capital mexicana.