Testes rápidos para idosos na zona Norte envolvem serviços de várias Secretarias Municipais

Marcada para o próximo sábado (15), das 8h às 16h, a realização dos testes rápidos para diagnóstico de contágio por Covid-19 é voltada para as pessoas idosas – acima de 60 anos – e residentes na zona Norte. A iniciativa resulta de parceria firmada entre as Secretarias Municipais, sob supervisão da Saúde.

Na sexta-feira (14), véspera da ação, a Secretaria de Agricultura fará a desinfecção da Rua Estanislau Krol, onde está localizada a EMEB Geraldo Philomeno, local cedido pela Secretaria de Educação para a execução das testagens. O objetivo é garantir a higienização da via, permitindo os cuidados preventivos no combate ao novo coronavírus.

A Segurança Pública também estará presente com as equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) para a organização das atividades, a fim de manter o distanciamento seguro entre as pessoas.

Agentes de trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana irão monitorar o tráfego na região, sendo que das 7h às 17, a via da escola estará fechada para a passagem de veículos.

Durante o dia serão distribuídas 500 senhas, com intervalos de tempo, a fim de evitar a aglomeração das pessoas que se encaixam no público-alvo.

Pacientes diagnosticados com o vírus receberão o comunicado no mesmo dia, e encaminhados para o Ambulatório de Síndromes Gripais, localizado na Rua Monsenhor Nora, 166, ao lado da Santa Casa, no Centro. O espaço funciona todos os dias, das 7h às 19h.