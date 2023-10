Thais Precinotti Teixeira: uma empresária de sucesso

Por Nelson Theodoro Junior, Empresério, Publicitário e Diretor da Fecomercio/SP

A história de hoje é de uma super empresária, a qual é mãe, sócia proprietária, irmã da Simone e da Juliana e mogimiriana de coração. Acompanhe a trajetória da Thais Precinotti Teixeira, uma grande empreendedora da nossa cidade.

Nossa empresária nasceu, na cidade de São Caetano do Sul, São Paulo, e se mudou para Mogi Mirim com os pais, quando tinha apenas 4 anos, assim, ela cresceu, casou-se, teve um filho e se apaixonou pela nossa cidade, me contando que é uma mogimiriana de coração. A empreendedora Thais se formou na E.T.E.C Pedro Ferreira Alves, nos cursos de: administração, contabilidade e logística, formações que cominou nos conhecimentos que foram essenciais ao longo da sua carreia, e inclusive, tive a honra de ter dado aula para ela e para as irmãs, quando elas ainda estavam na escola.

A empresária e suas irmãs começaram a trabalhar muito cedo, no Kareka Supermercado, empresa criada por seus pais em 1993. No início, o supermercado era apenas um bar e mercearia, mas pouco a pouco, ele foi crescendo, tornando-se reconhecido por novos clientes do bairro, pois atendia a necessidade de todos e expandindo-se através das variedades que o supermercado oferecia, como: o açougue, a padaria e os materiais de construção.

Com a aposentaria dos pais em 2012, Thais e suas irmãs, Simone e Juliana, tornaram-se associadas, assumindo a empresa da família, que passou a se chamar Mogi Supermercado. Com isso, as três irmãs passaram por novos desafios, modernizando e reestruturando o supermercado para atender as novas demandas. Para que isso fosse possível, elas continuaram investindo em mais variedades, acrescentando ao mix de produtos da empresa: material escolar, brinquedos, utilidades domésticas e presentes em geral, mas o principal investimento que fez com que o supermercado ganhasse um grande diferencial comparado às grandes redes de mercados e atacados, foi a dedicação e qualidade no atendimento.

Ao perceber que a concorrência aumentava a cada ano, a empresária Thais e suas irmãs decidiram inovar e fundar uma nova área comercial, que era tão sonhada por elas. No ano de 2018, o sonho tornou-se realidade e transformou-se na empresa Mogi Festas, uma loja especializada em artigos de festas, de decoração, de fantasias infantis, de adereços, de embalagens, sendo a empresa pioneira na cidade ao oferecer a venda de balões personalizados.

A empreendedora Thais relatou que antes da inauguração da loja, ela e as irmãs passaram por grandes dificuldades com a greve dos caminhoneiros e logo em seguida, a pandemia em 2020. Mas as dificuldades não as desanimaram, pois o trio de irmãs conseguiu se reinventar, apreendendo sobre novas oportunidades de venda com a situação. Com isso, a empresa Mogi Festa ganhou um E-Commerce e as redes sociais que se adaptaram para continuar entregando a melhor qualidade em atendimento a seus clientes. Para Thais, “a Mogi Festas é um sonho que ela e as irmãs estão vivendo e realizando a cada dia.”

Assim, encerro a história de hoje, com essa linda frase da empresária, Thais Precinotti Teixeira, e agradecendo a oportunidade de contar um pouco sobre sua história, você é uma inspiração para a nossa cidade!

Você, leitor (a) e empresário (a), lembre-se sempre de acreditar em seus sonhos e batalhar por eles, afinal, quando você se dedica, colhe-se grandes resultados.

Boa semana e fiquem com Deus!