Thiago Silva é o primeiro “Embaixador Energiclin”

Zagueiro recordista de atuações pela Seleção Brasileira foi “empossado” e apresentado nesta terça-feira (28) em evento no Recife e será o novo rosto nas ações de marketing e peças publicitárias.

Recife (PE) – Em evento na capital pernambucana, nesta terça-feira (28), a Hebron Farmacêutica anunciou seu mais novo representante. Thiago Silva, atual zagueiro titular da seleção brasileira de futebol e recordista absoluto de atuações pela equipe, foi empossado como “Embaixador Energiclin”. O acordo de parceria foi fechado entre a indústria orgulhosamente brasileira com 32 anos de mercado, fabricante do suplemento vitamínico e mineral Energiclin, e o atleta do Chelsea. A partir de agora, o jogador vai associar sua imagem à marca e figurar em ações de marketing e peças publicitárias da empresa.

“Nossa empresa é firmada em base de valores muito sólidos. E a gente procurava por um perfil parecido com o nosso. De um atleta que fosse uma força tando dentro quanto fora do esporte, e ao mesmo tempo, viesse ao encontro de nossos princípios. E Thiago representa tudo isso. É um atleta símbolo de vitalidade, foco, comprometimento e dedicação, seja no seu time ou na equipe principal do país. Esta junção nos encaixou de forma perfeita, com muita sinergia. É um jogador que, aos 37 anos, ainda atua no mais alto nível de desempenho e está prestes a ir para sua quarta Copa do Mundo. Esperamos que ele apresente nossa marca Energiclin para todos os fãs de futebol em todo o mundo. É uma parceria que realizamos não só por agora, mas por muitos anos. E temos a expectativa de continuarmos juntos quando ele conquistar mais recordes, como o zagueiro que vai atuar por mais tempo, por exemplo”, disse Josimar Henrique Júnior, CEO da Hebron.

O atual zagueiro do Chelsea (Inglaterra) detém em seu currículo três participações em Copas do Mundo (2010, 2014 e 2018) e duas medalhas olímpicas (Bronze em Pequim 2008 e Prata em Londres 2012, nesta como capitão) pela seleção brasileira. Aos 37 anos, 15 deles com a “amarelinha”, Thiago Silva segue como um dos principais protagonistas na equipe e já tem a vaga na Copa do Qatar praticamente assegurada. Em 2021, bateu a marca dos 100 jogos com a Seleção e, no início deste mês de junho, completou 107 partidas como titular, atingindo o recorde absoluto como zagueiro da seleção. Ainda neste ano, pelo time inglês, foi eleito melhor jogador do último Mundial de Clubes da FIFA, competição em que a sua equipe conquistou o título, entre outros destaques internacionais em sua carreira.

“Na minha carreira passei por grandes desafios e superações e nós temos uma história de conquistas muito parecida. Espero que a gente possa continuar crescendo, em prol de coisas boas que teremos pela frente. Ser o novo ‘Embaixador Energiclin’, pra mim é uma grande honra. Estou muito grato e feliz com minha indicação”, afirma o novo embaixador da marca.

Com esta nova parceria, a Hebron amplia sua influência no marketing esportivo brasileiro, no qual já patrocina 12 equipes de futebol, nove deles no Norte e Nordeste, e está presente no automobilismo, através do carro #77 da Porsche Cup.

Sobre Thiago Silva

Carioca, nascido em 22 de setembro de 1984, Thiago Silva começou a carreira no RS Futebol (atual Pedrabranca), no Rio Grande do Sul, em 2003. Também jogou no Juventude (2004), Porto (2004-2005), Dinamo Moscou (2005) e chegou em 2006 ao Fluminense, onde se destacou e ganhou o apelido de “Monstro”, sagrando-se campeão da Copa do Brasil em 2007 e vice-campeão da Libertadores em 2008, antes de deixar o tricolor carioca para jogar no Milan. Pelo clube italiano, conquistou a Série A em 2010/2011 e a Supercopa do país, também em 2011. Na temporada seguinte, Thiago Silva fez parte do “Time Ideal” da UEFA, bem como nos anos de 2013 e 2015, dessas vezes já com a camisa do Paris Saint-Germain. Foi na França onde o zagueiro viveu seu período mais vitorioso e obteve a maior parte dos 33 títulos como profissional – ao todo, foram 23, sendo sete vezes campeão nacional – nos oito anos que permaneceu no clube. Capitão em 289 dos seus 315 jogos pelo PSG, Thiago foi quem mais vezes utilizou a braçadeira na história do clube. Com a camisa do “les Rouge-et-Bleu” e da Seleção Brasileira, o zagueiro foi eleito para o “Time Ideal” da FIFA em 2013, 2014 e 2015.

O zagueiro se transferiu para o Chelsea, em 2020, para dominar e vencer a UEFA Champions League, já em sua primeira temporada na “terra da rainha”. Na sequência, participou do Mundial de Clubes, no qual foi eleito o melhor jogador do torneio. Em duas temporadas no time inglês, fez 83 partidas e marcou cinco gols.

Sobre o Energiclin

A família Energiclin entende de energia e de alta performance, sendo parceira de importantes atletas e times esportivos. A linha de suplementos vitamínico-minerais é composta por cinco produtos. Energiclin, que possui fórmula completa com importantes vitaminas e minerais, auxiliando o organismo a ficar mais forte e protegido. Energiclin CAFF, composto por vitaminas, minerais e cafeína, indicado para quem procura um bom desempenho físico e intelectual. Energiclin C, com alta dose de vitamina C, potente antioxidante. Energiclin C + Zinco, que une a vitamina C e o zinco em um só produto, indicado para fortalecer as defesas naturais do corpo. E o mascote da família, o Energiclin Kids, suplemento vitamínico e mineral em gomas mastigáveis, para ajudar a garotada a ficar mais saudável de forma gostosa e divertida.

Sobre a Hebron

A Hebron, indústria farmacêutica orgulhosamente brasileira, fundada há 32 anos, distribui seus produtos em todo território nacional, em alguns países da América Latina – como Peru e Venezuela – e possui uma filial nos Estados Unidos. A empresa fabrica medicamentos, cosméticos e suplementos alimentares e toda sua linha abrange mais de 50 itens. Ao todo são mais de 80 mil profissionais de saúde atingidos pelo seu time de representantes, mensalmente.