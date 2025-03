Time também venceu o quadrangular em comemoração do Dia Internacional da Mulher

No sábado, 8, o futsal feminino da Secretaria de Esporte e Juventude da Prefeitura de Amparo estreou pela Copa Metropolitana, jogando no Centro Esportivo “Jonas Silveira Cunha”, no Jardim Figueira.

A partida contra Indaiatuba, também abriu o Quadrangular do Dia Internacional da Mulher. Na abertura, Amparo e Indaiatuba, que fizeram a final da competição no ano passado, foram à quadra. A goleada por 4 a 0, garantiu os três primeiros pontos para Amparo.

Em seguida, um jogo amistoso da categoria sub-16, entre Amparo e Indaiatuba, aconteceu com nova vitória amparense, dessa vez por 4 a 3, de virada.

Na sequência do quadrangular, a equipe do Eleven Vinhedo levou a melhor sobre as meninas do Atlanta, por 4 a 0.

Na disputa de terceiro lugar, Indaiatuba venceu a equipe do Atlanta por 5 a 2. Na partida decisiva, valendo o título do quadrangular, a equipe da SMEJ levou a melhor sobre o Eleven Vinhedo por 5 a 0, sagrando-se campeã do evento.