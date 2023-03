Tiro com Arco de Pedreira disputou competição em Joaquim Egídio

No domingo, 19 de março, foi disputada mais uma etapa do Campeonato Field de Tiro com Arco, organizado pelo Polo Bortoloto, no Distrito de Joaquim Egídio em Campinas.

“A competição foi realizada nas dependências do Rancho Restaurante Rural, e como todas as provas da modalidade Field, montada em campo aberto, os competidores realizaram 2 voltas de 14 alvos cada, totalizando 28 alvos, e com distâncias variando de 9 a 54 metros, alternando alvos em aclive e declive, o que exigiu bastante perícia dos arqueiros, pois dificultou cada tiro”, enfatizaram o arqueiros de Pedreira.

A equipe TAP – Tiro com Arco Pedreira, esteve presente com 8 atletas, e conquistou 7 medalhas, sendo: Categoria Veterano Masculino Composto Freestyle – 2° lugar com Wander dos Santos; Categoria Adulto Feminino Composto Bowhunter – 1° lugar Carolina Neves; Categoria Veterano Masculino Composto Bowhunter – 2° lugar Silvio Parente e 1° lugar com André Peron. Na categoria mais disputada, com o maior número de competidores, parabéns para os atletas pedreirenses, que conquistaram o 3° lugar com Paulo Campos; 2° lugar com Rogério Samed e o 1° lugar Gustavo Colzato

Mais do que nunca a equipe TAP está empenhada em conseguir bons resultados e manter a primeira colocação na classificação geral, destacando que o Campeonato é disputado em todo o Brasil. “A equipe agradece ao Polo Bortoloto pela excelente organização da prova e a Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Pedreira, que sempre está ao nosso lado nas competições”, concluíram os arqueiros pedreirenses.