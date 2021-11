Tiro de Guerra arrecada 942 litros de leite para doação

Todo o leite arrecadado será destinado à crianças e idosos de Pedreira

O Fundo Social de Solidariedade, a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e o Tiro de Guerra de Pedreira, realizaram no sábado, 13 de novembro, a “Campanha do Leite” arrecadando doações para crianças e idosos, nas dependências dos supermercados Daólio e Portuga.

Segundo informou a representante da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, Luciene Zeferini Capeletto, diariamente é realizado um atendimento com as famílias cadastradas no Programa Bolsa Família e que procuram pelos centros de atendimentos. “As pessoas que necessitam e não são atendidas pela Secretaria de Assistência Social devem entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cidadão pelo telefone 156 que uma assistente social estará agendando uma visita até sua residência”, concluiu Luciene Capeletto.

No sábado, 13 de novembro, foram arrecadados 942 litros de leite que foram divididos da seguinte maneira: 414 litros para a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, que já iniciou a distribuição entre as famílias assistidas, e 528 litros para o Lar dos Velhos “Flamínio Maurício”.