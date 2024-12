Tiro de Guerra de Itapira celebra inauguração oficial e formatura da 1ª turma de atiradores

A cerimônia de inauguração da sede do Tiro de Guerra 02-095 de Itapira e a formatura da primeira turma de atiradores ocorreram na manhã do último sábado, 23, na Rua Coronel Francisco Vieira, no bairro Cubatão. O evento marcou um momento histórico para o município, reunindo autoridades locais, representantes do Exército Brasileiro e familiares dos formandos.

O prefeito Toninho Bellini, que é também o Diretor do Tiro de Guerra, esteve presente ao lado do vice-prefeito Mário da Fonseca, do tenente-coronel Filipe Gomes, Chefe da Seção de Tiros de Guerra e representante do Exército na solenidade, e do 1º Sargento Márcio Antônio Lawisch, Chefe de Instrução do TG. A cerimônia também contou com a presença do secretário de Governo e Defesa Social Sandro Cesar Oliveira Almeida, comandantes de Tiros de Guerra da região e outras autoridades municipais.

O evento seguiu um cronograma que incluiu o juramento e continência à Bandeira, o hasteamento dos pavilhões ao som do Hino Nacional, homenagens aos destaques da turma, discursos das autoridades e um desfile dos atiradores. Ao final, os formandos realizaram a troca do fardamento por trajes civis, simbolizando a conclusão do ciclo de instrução iniciado em 1º de março de 2024.

A primeira turma do TG Itapira foi composta por 49 atiradores, todos com idades entre 19 e 20 anos. Durante os meses de treinamento, os jovens participaram de atividades como exercícios físicos militares, instruções de armamento e tiro, marchas, acampamentos, camuflagem, primeiros socorros e combate a incêndios.

Em seu discurso, o prefeito Toninho Bellini falou de como se sente honrado e feliz em fazer parte da história do Tiro de Guerra de Itapira e ser o primeiro diretor. Ele relembrou dos esforços para viabilização do TG e destacou a importância do serviço para o desenvolvimento dos jovens. “Eu acredito que esse trabalho que foi feito aqui também é um trabalho social para nossa cidade e para nossos jovens e com certeza teremos muitos bons frutos. E vocês [formandos] ficarão marcados na história de Itapira como a primeira turma do nosso Tiro de Guerra. Que vocês levem isso pra vida e que tenham um futuro brilhante”, declarou.

As tratativas para a criação do TG em Itapira começaram em junho de 2021, quando o prefeito Toninho Bellini visitou a 11ª Brigada de Infantaria Leve de Campinas. O projeto ganhou força em 2022, com a aprovação da Lei Municipal nº 6164, que autorizou a implantação do TG. Em maio de 2023, a portaria do Exército formalizou oficialmente a criação do Tiro de Guerra 02-095 na cidade.

Com a conclusão do período de alistamento geral no último dia 17, o TG de Itapira já se prepara para receber a próxima turma de jovens em 2025. O Tiro de Guerra, como organização militar complementar, visa oferecer instrução básica aos conscritos, formando cidadãos conscientes e capacitados para o serviço militar e para o exercício da cidadania.