Tiro de Guerra de Pedreira recebe a visita do deputado estadual Tenente Coimbra

O Tiro de Guerra de Pedreira recebeu na manhã desta quarta-feira, 1º de julho, a visita do deputado estadual Tenente Coimbra, sendo recepcionado na ocasião pelo Chefe de Instrução Subtenente Luís Antonio Benites Ajala, prefeito Hamilton Bernardes Junior, vice-prefeito Fábio Polidoro, assessores Edelver Ferro, Luciano Dalto Godoi, Adriana Amorim, além dos atiradores.

Durante a visita, o deputado Tenente Coimbra conheceu as instalações do Tiro de Guerra e esteve conversando com os atiradores e autoridades. “Parabéns ao prefeito Hamilton, o vice Fábio e o Chefe de Instrução Subtenente Ajala, pelos investimentos realizados e pela concretização do projeto de instalação de um Tiro de Guerra em Pedreira. Estou à disposição para trabalhar na Assembleia Legislativa em favor do Município e do Tiro de Guerra”, enfatizou o deputado Coimbra.

O prefeito Hamilton Bernardes Junior destacou que há 5 anos o Exército Brasileiro não criava um novo Tiro de Guerra no Estado de São Paulo, Pedreira pode se orgulhar pois a partir de 2020, passou a ter o Tiro de Guerra 02-093. “Muitas pessoas estiveram trabalhando para a instalação do Tiro de Guerra de Pedreira, a todos o nosso muito obrigado. Aproveitando a visita do deputado estadual Tenente Coimbra, solicitamos seu empenho para a viabilização da reforma e cobertura da Quadra de Esportes aqui do Jardim São Nilo e que também atende ao Tiro de Guerra, o Deputado confirmou que estará efetuando uma Emenda Parlamentar para a concretização do projeto”, ressaltou o prefeito Hamilton.

Para o vice-prefeito Fábio Polidoro é mais um projeto desenvolvido pela atual Administração Municipal que se tornou realidade. “A antiga escola Morvan Dias de Figueiredo e posteriormente sede do NEPEP, foi totalmente reformada, recebeu mobiliário e equipamentos novos, os atiradores estão desenvolvendo suas atividades e agora o deputado Tenente Coimbra irá viabilizar recursos para a reforma e cobertura da Quadra de Esportes. A população pedreirense pode ter certeza que estamos trabalhando por ela com muita dedicação, seriedade e transparência”, concluiu o vice-prefeito Fábio Polidoro.

Matheus Coimbra Martins de Aguiar, mais conhecido como Tenente Coimbra , é 1º Tenente do Exército e um político brasileiro. Formado em Administração de Empresas e concludente do Curso de Política e Estratégia na Escola Superior de Guerra (ADESG). Atualmente é deputado estadual pelo Partido Social Liberal (PSL). Eleito com 24.109 nas eleições de 2018. Em 9 anos de Exército Brasileiro, Coimbra possui atuações no Comando de Aviação do Exército, onde comandou o SAR (Search and Rescue) e na 12ª e 11ª Brigadas de Infantaria Leve. Além de passagens pelos batalhões de Caçapava, Taubaté, São Vicente e Osasco.