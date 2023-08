Tiro de Guerra de Pedreira recebe visita de “Orientação Técnica” da 2ª Região Militar

Na quinta-feira, 03 de agosto, o Tiro de Guerra 02-093 “José Alberto de Camargo” de Pedreira, recebeu a visita de “Orientação Técnica” do Major Fabiano Cantanhêde Mendes, Chefe da Seção do Tiro de Guerra da 2ª Região Militar, com objetivo de verificar o estado das instalações, instruções e documentações, procedimento que acontece, periodicamente, durante o ano, em todos os 76 Tiros de Guerra que integram a 2ª Região Militar.

Durante sua visita, o Major Fabiano Cantanhêde Mendes, foi recepcionado pelo 1° Sargento Bruno Carvalho de Araújo, Chefe de Instrução do TG 02-093, Prefeito Municipal e Diretor do Tiro de Guerra Fábio Polidoro, Secretário de Administração e Recursos Humanos Sérgio Aparecido de Santi. “Parabenizo o Chefe de Instrução do TG 02-093 1° Sargento Bruno Carvalho de Araújo e o Prefeito Municipal e Diretor do Tiro de Guerra Fábio Polidoro, pelo entusiasmo, dedicação e profissionalismo, ressaltando a importância da relação entre o TG e o Poder Público Municipal”, destacou o Major Fabiano Cantanhêde Mendes.

Na ocasião o Chefe de Instrução do TG 02-093, 1° Sargento Bruno Carvalho de Araújo, apresentou as principais atividades realizadas pelo Tiro de Guerra. “O empenho da Administração Municipal e, particularmente do Prefeito Fábio Polidoro, contribui para o desenvolvimento de nossas atividades, garantindo mais qualidade ao trabalho junto aos jovens pedreirenses”, enfatizou o Chefe de Instrução do Tiro de Guerra de Pedreira.

Para o Prefeito e Diretor do TG de Pedreira, Fábio Polidoro, a visita do Major Fabiano Cantanhêde Mendes, vem confirmar o bom desenvolvimento do projeto. “Estou realmente muito feliz com todos os investimentos realizados aqui no Tiro de Guerra, está bem conservado e com a manutenção em dia. Reafirmo nosso compromisso em continuar apoiando esse trabalho maravilhoso realizado em nossa cidade de Pedreira”, enfatizou o Prefeito Fábio Polidoro.