Tirulipa recebe ONGs e crianças da periferia em sessões especiais

Responsabilidade social é compromisso do Circo do Tirú, desde sua estreia

O Circo do Tirú, sucesso absoluto de público e crítica em São Paulo, também tem compromisso com a responsabilidade social. As sessões do espetáculo Abracadabra, estrelado por Tirullipa, contam com ingressos populares e convites distribuídos para a população de baixa renda.

Desde a estreia do circo, em maio, Tirullipa já distribuiu mais de 5 mil ingressos para ONGs (organizações não-governamentais), institutos e empresas que destinam as entradas a pessoas em situação de vulnerabilidade, entre crianças, idosos e pacientes com quadro delicado de saúde. O Circo do Tirú devolve o sorriso que faltava a esta parcela da população.

“Toda semana, desde o começo, levamos de 100 a 200 crianças que nunca tiveram a oportunidade de assistir a um espetáculo. Não só crianças, mas os familiares. Levamos pessoas que nunca tiveram acesso ao circo, principalmente das periferias e das comunidades”, explica Tirullipa.

No feriado prolongado de 12 de outubro, em que Tirullipa lotou oito sessões com mais de 10 mil espectadores, estiveram na plateia do espetáculo Abracadabra crianças das maiores favelas de São Paulo.

Abracadabra – Um Circo Musical de Frederico Reder homenageia a infância de avós, pais e filhos presentes no auditório. Ao lado das filhas Lunna, de 8 anos, e Layla, de 12, Tirullipa consegue prender a atenção dos pequenos com tecnologia de última geração: mega telão de led, mais de uma tonelada de sonorização, dez toneladas de cenários e mais de 250 refletores de luzes interativas.

O Circo do Tirú segue aberto com sessões para toda a família às sextas, sábados e domingos! Confira a agenda:

TEMPORADA – SÃO PAULO

LOCAL: CIRCO DO TIRÚ NO ANHEMBI – Av. Olavo Fontoura, 1950 – Vila Baruel, São Paulo – SP, 02510-110

SESSÕES

SEXTA-FEIRA – 20H30

SÁBADOS E FERIADOS – 17H30 E 20H30

DOMINGOS – 15H00 E 17H30

CLASSIFICAÇÃO: LIVRE

DURAÇÃO: 120 MINUTOS

ACESSIBILIDADE: SIM

CANAL DE VENDAS OFICIAL:

uhuu.com.br – com taxa de serviço

BILHETERIA FÍSICA – SEM TAXA

LOCAL: CIRCO DO TIRÚ NO ANHEMBI

ENDEREÇO: Av. Olavo Fontoura, 1950 – Vila Baruel, São Paulo – SP, 02510-110

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: TODOS OS DIAS DAS 10h ÀS 22h.