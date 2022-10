Titãs comemoram 40 anos de carreira cantando grandes sucessos em Paulínia

No dia 10 de dezembro, a banda Titãs sobe ao palco do Premium Paulínia, em Paulínia, cidade do interior do Estado de São Paulo, para cantar grandes sucessos que marcaram gerações. Formada em 1982, a banda é uma das mais aclamadas da história do rock brasileiro. Os portões abrem às 21h. A realização do evento é da NDB Produções.

Estão disponíveis para o público setores de mesas com cadeiras, camarote open bar e pista. Os ingressos são limitados e podem ser adquiridos pelo site da Guichê Web https://www.guicheweb.com.br/ndbproducoes. Para outras formas de comprar ingressos, pagamentos e outras informações, entrar em contato com a produção nos telefones: (19) 4122 0158 / WhatsApp: (19) 9 9982 9868.

Os Titãs celebram 40 anos de carreira. Sergio Britto, Branco Mello e Tony Bellotto, acompanhados por Beto Lee na guitarra e Mário Fabre na bateria, prometem muito rock e farão um apanhado de toda a carreira, apresentando desde o primeiro sucesso, “Sonífera ilha”, até um super set cantando seus grandes sucessos como “Epitáfio”, “Pra dizer adeus”, “É Preciso saber viver”, “Isso” e “Enquanto houver sol”.

Fazem parte do repertório clássicos elétricos também, os sucessos: “Homem primata”, “Polícia”, “Flores” e “Cabeça dinossauro”. O show ainda terá algumas canções do novo disco. Será um show inesquecível e promete levantar o público com os clássicos do rock. Titãs fará show em única apresentação na região, fechando o ano com chave de ouro.

SERVIÇO

Evento: Show Titãs

Data: 10 de dezembro

Horário: 21h

Local: Premium Paulínia – Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 4.545 – Parque Brasil 500 – Paulínia/SP.

Valores: A partir de R$ 45,00

Mais informações: WhatsApp (19) 9 9982 9868 / (19) 4122 0158 / www.ndbproducoes.com.br