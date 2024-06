Titãs e Toquinho são as próximas atrações de festival no Iguatemi Campinas

Programação faz parte do Multi Arena 2024

O Shopping Iguatemi Campinas apresenta duas grandes atrações neste fim de semana na Claro Multi Arena, um espaço multiuso montado no estacionamento do shopping. Nos dias 8 e 9 de junho, a programação promete agitar o público com shows imperdíveis.

A banda Titãs, celebrada por críticos e fãs como uma das maiores do rock nacional, retorna aos palcos após o sucesso estrondoso da turnê “Titãs Encontro”, que reuniu Titãs e ex-Titãs em uma celebração pelos 41 anos da banda. O grupo segue na estrada, firmando o provérbio roqueiro que diz “pedra que rola não cria musgo”. Munidos de um repertório inesgotável e repleto de clássicos que marcaram as últimas quatro décadas, os Titãs prometem uma apresentação inesquecível, cheia de energia e nostalgia. O show acontece no sábado, dia 8 de junho.

No dia seguinte, 9 de junho, é a vez de Toquinho encantar o público com sua experiência musical, comemorando 60 anos de história. Conhecido por sua habilidade no violão e uma carreira que coleciona décadas de sucesso, além de colaborações de grandes nomes da música brasileira e internacional, o músico traz um repertório que conta clássicos inesquecíveis, na companhia de umas das maiores promessas da MPB, Camila Faustino.

Os ingressos dos dois shows estão disponíveis para compra no site da Multi Ingressos, com valores a partir de 60 reais.

Serviço:

Titãs na Multi Arena

Quando: 8 de maio – sábado, a partir das 17h

Link para ingressos: https://multiingressos.com.br/comprar/808/titas

Local: Multi Arena, Estacionamento C, Shopping Iguatemi Campinas.

Avenida Iguatemi, 777, Vila Brandina, Campinas/SP.

Instagram: https://www.instagram.com/multiarena_/

Toquinho na Multi Arena

Quando: 9 de maio – domingo, a partir das 17h

Link para ingressos: https://multiingressos.com.br/comprar/837/toquinho

Local: Multi Arena, Estacionamento C, Shopping Iguatemi Campinas.

Avenida Iguatemi, 777, Vila Brandina, Campinas/SP.

Instagram: https://www.instagram.com/multiarena_/

Sobre o Iguatemi Campinas

O Shopping Center Iguatemi Campinas foi o primeiro shopping do Brasil construído fora das grandes capitais e tornou-se o melhor complexo de uso misto do interior de São Paulo. Segundo shopping da Iguatemi Empresa de Shopping Centers e maior complexo da rede, são 388 operações com diversas opções de moda – marcas nacionais e internacionais –, gastronomia, casa/decoração, tecnologia, cultura e lazer. Com um ambiente agradável e pensado nos mínimos detalhes, o empreendimento proporciona conforto e conveniência para seus clientes em um único lugar e apresenta diferenciais como o mais moderno teatro da cidade, dois complexos de cinema – incluindo um prime –, além da única torre de estacionamento coberto entre os shoppings da região, com sistema de sinalização de vagas.