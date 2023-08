Toca da Mangava: 10 anos de história cervejeira

Para comemorar a data, vai ocorrer uma festa no dia 26 de agosto (sábado), das 11h30 às 20h, com música ao vivo

Há 10 anos nascia em Sousas, distrito de Campinas-SP, a Toca da Mangava – Centro de Cultura Cervejeira. Idealizada por seu sócio, cervejeiro e engenheiro de alimentos Alfeu Julio, “a Toca”, como é carinhosamente chamada por seus amigos e clientes, se propôs desde o início a trazer ao universo cervejeiro produtos artesanais de qualidade – e mais que isso: informação e conhecimento sobre cervejas.

Para comemorar a data, como já aconteceu no ano passado, vai ocorrer uma festa na Casa Bárbaros/Paioça do Caboclo, que fica no meio da natureza de Joaquim Egídio (Campinas-SP), no dia 26 de agosto (sábado), das 11h30 às 20h. É um espaço amplo que conta com estacionamento próprio com seguro e manobrista, área kids com monitores e um cardápio sensacional de petiscos e grelhados, que vão combinar perfeitamente com as deliciosas cervejas da Toca da Mangava.

Ao logo do dia, quatro atrações musicais irão injetar aquela energia no ambiente, deixando tudo ainda mais agradável. Variados estilos musicais desfilarão para o deleite do público. Às 12h15, haverá a abertura dos trabalhos com Bruno Valentte (voz, violão e violino) apresentando o melhor da country music.

A partir das 14h, teremos um dos nomes mais tradicionais da música popular da cidade. Brandini Gomes (voz e violão) se apresentará acompanhado por Maurício Grigol (baixo) e Pepa D’Elia (bateria). O artista tem uma carreira de mais de 40 anos, tendo se apresentado pelo Brasil todo, além de diversos países da Europa e Estados Unidos.

Na sequência, às 16h, teremos a presença dos MANGAIVERS. A banda foi batizada em homenagem à Cervejaria Toca da Mangava e a um famoso seriado de TV dos anos 80, sendo formada por músicos com larga atuação musical, nas áreas de ensino, composição de trilhas para teatro e comerciais, e principalmente como músicos “da noite”, integrando diversas bandas dos mais variados estilos, a citar: Big Band Na Gaveta, Sandy, Bando de Maria, Paulo Gazela Blues Band, BANDO, Los Vitrolas, entre outras, com as quais realizaram show por todo o Brasil e exterior.

Tocam um repertório que celebra o que de melhor se produziu nos últimos 60 anos nos gêneros rock e pop internacional, que certamente agradará aos amantes da boa música. The Mangaivers são: Smeke (vocais, violão e piano), Maú Santos (guitarras), Djape (contrabaixo), Sezão Niggazz (bateria).

E para encerrar o dia com chave de ouro, teremos, a partir das 18h, a presença da banda “Cadê o Ramon?”, de Jundiaí. Composta por Márcio Martinho (voz e teclado), José Eduardo (bateria), Gustavo Grandão (guitarra), Adilson Bernucci (baixo) e Gustavo Nivolli (sax e backing-vocals), a banda começou suas atividades no ano de 2011, tendo já tocado em diversos bares e restaurantes da região. O repertório inclui sucessos nacionais e internacionais, com sucessos dos Stones, Supertramp, Man at Work, Lobão e Paralamas, entre outros.

COMO ADQUIRIR SEU INGRESSO

Os ingressos se encontram à venda exclusivamente on-line pelo site www.guicheweb.com.br. Pensando em atender as diversas opções de público, a Toca da Mangava vai disponibilizar 3 tipos de ingresso:

Ingresso Toca Coala: Dá direito a dois chopp de 300 ml (ou 2 águas ou refrigerantes), caneca com cordão e sacola com brindes da Toca. Foi pensado para quem quer comemorar, mas com baixo consumo de álcool ou até mesmo zero consumo de álcool. Atende também aos menores, acima de 15 anos que vierem acompanhados pelos pais. Até 15 anos a entrada é gratuita. A partir de 16 anos é necessário adquirir esse tipo de ingresso. Lote inicial valor de R$ 86,00 (lote pré-venda).

Ingresso Toca Fan: Dá direito a cinco chopp de 300 ml, caneca com cordão e sacola com brindes da Toca. Foi pensado para quem quer comemorar o dia todo, mas com parcimônia. Lote inicial valor de R$ 131,00 (lote pré-venda).

Ingresso Toca Superfan: Dá direito a dez chopp de 300 ml (um para cada ano da Toca), caneca com cordão e sacola com brindes da Toca. Foi pensado para quem quer comemorar em grande estilo nossa trajetória cervejeira! Lote inicial valor de R$ 206,00 (lote pré-venda).

Lembramos que o convidado pode optar pela compra avulsa de chopp durante a festa, caso seja necessário.

MUITO ALÉM DE UMA GELADA

“Queremos mostrar que a cerveja é uma bebida que vai muito além da loira estupidamente gelada”, dizia Alfeu aos curiosos clientes que inicialmente chegavam ao espaço recém-inaugurado.

Com essa finalidade, a Toca promoveu ao longo desse tempo atividades que englobaram o tradicional Worchopp (um bate papo que apresentava ao cliente um panorama do universo cervejeiro), encontros de harmonização, encontros com colegas de outras cervejarias, cursos de produção caseira de cerveja e também cursos de aprofundamento sobre temas específicos de produção cervejeira com professores convidados.

A Toca da Mangava abriu suas portas ao público em 3 de agosto de 2013, oferecendo 3 estilos de cerveja que orgulhosamente fazem parte de seu portfólio fixo até hoje. São elas a Blackbird (smoked porter), a Body and Soul (belgian blonde ale) e a Summertime (american pale ale). Ao longo dos anos se juntaram a estas outras duas cervejas que homenageiam os distritos onde a Toca tem sua produção: a Sousas Lager (vienna lager) e a Seo Joaquim Ale (britsh golden com mel produzido no apiário Belmonte – onde também fica a fábrica da Toca). Se juntaram a esse portfólio ainda a 1961 IPA e a Misty (american lager) totalizando 7 cervejas que são disponibilizadas durante todo o ano.

Além dos rótulos mencionados acima, a Toca sempre oferece uma cerveja sazonal, que tem relação com a época do ano. Cervejas festivas sempre são preparadas para momentos especiais, então é claro que para a festa de 10 Anos o cervejeiro da Toca vai trazer uma especial para a data: será uma NE IPA, estilo relativamente recente e reconhecida como um novo estilo oficialmente há menos de 10 anos. A “Toca 10” será uma cerveja com aromas de frutas cítricas e tropicais, amargor relativamente baixo para uma IPA tradicional e visual turvo. Só provando para entender!

SERVIÇO

Festa de 10 Anos da Toca da Mangava

Data: sábado, 26 de agosto de 2023 – Das 11h30 às 20h.

Local: Casa Bárbaros/Paioça do Caboclo

Endereço: Estrada das Cabras, km 5,5, Campinas-SP

Serviço de estacionamento com manobrista e seguro: R$20,00

Área kids, com monitores e atividades incluídas: R$30,00

Ingressos: exclusivamente pela internet, link

https://www.guicheweb.com.br/toca-da-mangava-10-anos_24597