TOR apreende réplica de arma de fogo e facas durante abordagem em Campinas

Ação aconteceu na Rodovia Dom Pedro I durante patrulhamento no entorno da Ceasa

Policiais do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) apreenderam uma réplica de arma de fogo e diversas facas na manhã deste domingo (10), em Campinas.

A ocorrência foi registrada por volta das 8h50 na Rodovia Dom Pedro I (SP-065), na altura do km 141, sentido Norte, durante patrulhamento realizado por equipes da 2ª Companhia do 4º Batalhão de Polícia Rodoviária.

Segundo a corporação, os policiais realizavam fiscalização no pátio de um posto de combustível localizado no Centro de Abastecimento de Campinas (Ceasa), área considerada de grande incidência criminal, quando avistaram um indivíduo ao lado de um veículo com um volume suspeito na cintura.

Ao perceber a aproximação das equipes, o homem entrou rapidamente no automóvel, o que motivou a abordagem policial.

Durante a vistoria no veículo, os agentes localizaram uma réplica de pistola e diversas facas escondidas sob uma manta no banco dianteiro.

A ocorrência foi apresentada no Distrito Policial, onde o simulacro foi apreendido. O homem foi indiciado e posteriormente liberado.

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