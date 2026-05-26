TOR localiza homem desaparecido às margens da SP-332 em Campinas

Motocicleta vinculada ao boletim de desaparecimento também foi encontrada; familiar foi acionado e levou o homem de volta para casa

Policiais do Tático Ostensivo Rodoviário localizaram uma pessoa desaparecida na noite desta segunda-feira (25), em Campinas. A ocorrência foi registrada durante patrulhamento pela Rodovia Professor Zeferino Vaz, a SP-332.

Segundo o Policiamento Rodoviário, a equipe visualizou uma motocicleta estacionada próxima a uma passarela, atrás da defensa metálica. Ao se aproximarem do local, os policiais encontraram um homem deitado ao lado do veículo.

Durante a abordagem e consulta aos sistemas policiais, foi constatado que havia um boletim de ocorrência de desaparecimento registrado em dezembro de 2025, envolvendo o condutor e a motocicleta. Informações posteriores indicaram que o homem havia sido visto pela última vez em 18 de maio de 2026.

Diante da situação, a equipe fez contato telefônico com o pai do homem localizado. O familiar compareceu ao local, assumiu a responsabilidade pelo filho e o conduziu de volta para casa.

A ocorrência reforça a atuação do Policiamento Rodoviário também em ações de apoio, localização de pessoas desaparecidas e preservação da vida nas rodovias da região.

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