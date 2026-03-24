TOR prende homem por tráfico de drogas na Rodovia Miguel Noel Nascentes Burnier em Campinas

Abordagem ocorreu durante patrulhamento e resultou na apreensão de mais de 1,8 quilo de maconha

Policiais do Tático Ostensivo Rodoviário da 2ª Companhia do 4º Batalhão de Polícia Rodoviária prenderam um homem por tráfico de drogas na noite de segunda-feira, 23, em Campinas.

A abordagem aconteceu por volta das 22h, na Rodovia Engenheiro Miguel Noel Nascentes Burnier, quando a equipe suspeitou de um veículo com passageiros no banco traseiro e decidiu realizar a fiscalização.

Durante a vistoria, foi constatado que se tratava de uma corrida por aplicativo, com origem em Francisco Morato e destino a Andradas, em Minas Gerais. No carro estavam o motorista, uma mulher e seu filho, de 18 anos.

Nada de ilícito foi encontrado na busca pessoal. No entanto, durante a vistoria no veículo, os policiais localizaram no porta-malas uma bolsa carregada com maconha. O passageiro assumiu a propriedade da droga.

Ao todo, foram apreendidos 1,820 quilo de cannabis sativa. O suspeito foi conduzido ao Distrito Policial, onde foi indiciado pelo crime de tráfico de drogas. Após os procedimentos, ele foi liberado.

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