TOR prende homem suspeito de contrabando na Rodovia SP 340 em Campinas

Reportagem: Susi Baião

Policiais Militares do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) do 4º Batalhão de Polícia Rodoviária, prenderam um homem suspeito de contrabando, na noite dessa terça-feira (3), na Rodovia SP 340, em Campinas.

Conforme a Polícia Rodoviária, o flagrante aconteceu próximo a praça de pedágio, uma equipe que fazia patrulhamento de rotina pelo local, avistou um veículo Fiat Strada, que teve um comportamento suspeito, ao perceber a presença dos agentes, o que chamou a atenção das autoridades.

Durante a revista pessoal ao condutor, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, a busca no veículo encontraram vários objetos de tabagista e vestimentas sem nota fiscal, incluindo 500 cigarros eletrônicos, 21 jarros para narguilé, 60 camisas, 40 shorts, 35 piteiras para narguilé, 670 essências de narguilé, 24 isqueiros, 5 recipientes de gás para narguilé, 100 peças de alumínio para narguilé, 60 unidades de carvão para narguilé, 10 fogareiros para narguilé, 15 pratos para narguilé, 12 pinças para narguilé, R$ 170,00 reais e 35,00 euros.

O condutor do veículo, afirmou que os produtos eram provenientes da cidade de São Paulo e que possuía uma loja de tabaco.

A ocorrência foi encaminhada ao plantão da Polícia Federal em Campinas para as providências cabíveis. A mercadoria e o dinheiro foram apreendidos, enquanto o indivíduo foi indiciado por contrabando e posteriormente posto em liberdade.